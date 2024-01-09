Вт, 9.01.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT

Прощаемся со снегом? В среду ожидается плюсовая температура и дождь

rus.tvnet.lv/LETA
CopyMessenger Telegram Whatsapp
Оттепель и туман в Риге
Оттепель и туман в Риге Фото: Jānis Škapars/TVNET

В среду, 10 января, в Латвии будет преимущественно облачная погода, местами ожидается туман и моросящий дождь, на востоке страны возможен небольшой снег, прогнозируют синоптики.

Ночью на дорогах во многих регионах образуется гололедица. Будет дуть слабый и умеренный западный, северо-западный ветер, а температура воздуха составит -2...+3 градуса.

Днем ожидается до 0...+4 градусов, ветер к вечеру усилится.

В столице среда будет пасмурной, временами возможен небольшой моросящий дождь. Температура воздуха ночью и днем составит +1...+3 градуса.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

КомментарииCopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх