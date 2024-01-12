Никита Троянский: "Латвия должна стать самой маленькой сверхдержавой искусственного интеллекта"

Он предрекает, что скорость развития искусственного интеллекта обойдет даже закон Мура, согласно которому раз в 24 месяца увеличивается мощность микросхем. Тут же речь может идти о двух с половиной - трех месяцах. "То есть раз в три месяца мы можем удваивать мощности. Соответственно, в следующем году уже ребята на лэптопах смогут делать значительные модели".

Может ли государство выбрать столь инновационный подход, принимая во внимание риски развития искусственного интеллекта, о которых сейчас дискутируют ученые по всему миру? Троянский на это говорит следующее:

"Насколько законы робототехники Айзека Азимова применимы к искусственному интеллекту? То есть - убьет он человечество или нет? Ну, скажем так, вне зависимости от того, будет Латвия участвовать в этой гонке или нет, Америка, Китай, Франция, Англия в какой-то степени в этой гонке будут участвовать. Так что, я думаю, это как когда-то была космическая гонка между сверхдержавами. Ангола не сказала "нет, мы не участвуем из-за этических убеждений". Или гонка ядерных вооружений. Это будет вне зависимости от наших решений".

По его мнению, Латвия вряд ли сможет обогнать сверхдержавы, но может создавать продукты, которые имеют потенциал на экспорт.