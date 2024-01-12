Никита Троянский: "Латвия должна стать самой маленькой сверхдержавой искусственного интеллекта"

"Я до сих пор иногда пугаю коллег, я обычно так скажу и потом смотрю на брови в кабинете, когда я говорю: "Латвия должна стать самой маленькой сверхдержавой искусственного интеллекта". Я на самом деле думаю, что это возможно и для этого нужна просто правильная госполитика", - в эфире "Кто вам платит?" заявил исследователь искусственного интеллекта Никита Троянский.
Эпидемиолог, получивший широкую известность в Латвии во время пандемии Covid-19, Никита Троянский - выпускник Кембриджа, докторант Оксфорда и ныне советник министра здравоохранения Хосама Абу Мери ("Новое Единство") по вопросам дигитализации и искусственного интеллекта.
"Мы можем бояться изменений или мы можем, собственно, изменения нести?
И я думаю, что нам нужно стать, не бояться стать первой самой маленькой сверхдержавой искусственного интеллекта. Это может быть нашей национальной идеей",
- убежден Троянский, который предрекает скорое развитие применения искусственного интеллекта во многих сферах жизни.
Его мысль заключается в том, что самые успешные инвестиции государства - это инвестиции в образование. И именно на этом Латвии необходимо сфокусировать свое внимание.
"Сейчас поезд с искусственным интеллектом отходит от станции. Очень мало государств, которые выбрали это своей национальной политикой. Во что мы будем инвестировать? Мы создадим институт искусственного интеллекта. Условно, государство, я думаю, может найти финансирование, если сильно постарается. 200 миллионов вбухать в этот институт, еще 200 миллионов - от частных сотрудников, и набрать хорошую профессуру из международных институтов и давать нашим ребятам правильное образование, создавать экосистему", - поясняет Троянский.
Он предрекает, что скорость развития искусственного интеллекта обойдет даже закон Мура, согласно которому раз в 24 месяца увеличивается мощность микросхем. Тут же речь может идти о двух с половиной - трех месяцах. "То есть раз в три месяца мы можем удваивать мощности. Соответственно, в следующем году уже ребята на лэптопах смогут делать значительные модели".
Может ли государство выбрать столь инновационный подход, принимая во внимание риски развития искусственного интеллекта, о которых сейчас дискутируют ученые по всему миру? Троянский на это говорит следующее:
"Насколько законы робототехники Айзека Азимова применимы к искусственному интеллекту? То есть - убьет он человечество или нет? Ну, скажем так, вне зависимости от того, будет Латвия участвовать в этой гонке или нет, Америка, Китай, Франция, Англия в какой-то степени в этой гонке будут участвовать. Так что, я думаю, это как когда-то была космическая гонка между сверхдержавами. Ангола не сказала "нет, мы не участвуем из-за этических убеждений". Или гонка ядерных вооружений. Это будет вне зависимости от наших решений".
По его мнению, Латвия вряд ли сможет обогнать сверхдержавы, но может создавать продукты, которые имеют потенциал на экспорт.
"То есть нам не обязательно создать Google. Мы можем делать компании, которые будут стоить не миллиард, а 10 миллионов. И нам хватит нескольких таких компаний, чтобы развить целое поколение людей, которые понимают, как натренировать модель искусственного интеллекта, как превратить это в продукт, как сделать так, чтобы этот продукт прошел, доказал свою стоимость, чтобы мы могли его экспортировать. И это все вопрос именно правильной госполитики".
Это лишь небольшой фрагмент интервью, полную версию смотрите на видео!
В эфире прозвучало:
- 00:00 Советник в Минздраве, исследователь в Оксфорде и не родственник Юрия Перевощикова - в студии Никита Троянский;
- 3:16 "Искусственный интеллект будет смотреть на нас как на муравьев или как на проблему, которую необходимо решить?" - о терминах, истоках и развитии ИИ;
- 8:10 "Принцип третьего мнения", или Искусственный интеллект в здравоохранении Латвии - где уже используется или где может быть использован?
- 14:24 Мыслят ли в Латвии государственно в вопросах ИИ? Хорошие новости о новой платформе в здравоохранении;
- 21:07 Бесплатная идея для стартапа - о структурировании цифровых данных о здоровье;
- 24:14 "Латвия должна стать самой маленькой сверхдержавой искусственного интеллекта". Никита Троянский о национальной идее;
- 34:20 "Подход fail fast" - об образовании, образе мышления и новаторском духе.
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