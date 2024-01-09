"Согласие" выдвинула своих лидеров на выборы в Европарламент

Во вторник вечером, 9 января, правление партии утвердило список кандидатов на выборах в Европарламент и предвыборную программу партии.

Полный список и предвыборная программа будут представлены 27 января в 13:00. Оно состоится, как подчеркивают в партии, "в самой дальней точке от столицы Евросоюза", - в Доме культуры Зилупе.

Ольга Петкевич оказалась в центре внимания в связи с призывами отменить поправки к Закону об иммиграции, согласно которым граждане России для получения нового вида на жительство должны подтвердить знание латышского языка.

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