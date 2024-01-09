Больше недели назад в Риге пропала несовершеннолетняя девочка

Должностные лица Государственной полиции получили информацию о Валерии Мининой, 2010 года рождения, которая пропала без вести 1 января этого года.
Девушка покинула свое место жительства в Риге, на улице Иерикю, и до сих пор не вернулась.
Приметы: невысокая, худая, длинные, черные волосы, пирсинг в языке, самодельная татуировка в виде креста на большом пальце левой руки.
Одежда: черные джинсы, черные "угги", черная куртка, на спине куртки надпись Puma.
Полиция просит осмотреть фотографию девушки и отозваться всех, кто обладает какой-либо информацией о ее возможном местонахождении, позвонив по номеру телефона 110.
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