Больше недели назад в Риге пропала несовершеннолетняя девочка

Девушка покинула свое место жительства в Риге, на улице Иерикю, и до сих пор не вернулась.

Приметы: невысокая, худая, длинные, черные волосы, пирсинг в языке, самодельная татуировка в виде креста на большом пальце левой руки.

Одежда: черные джинсы, черные "угги", черная куртка, на спине куртки надпись Puma.

Полиция просит осмотреть фотографию девушки и отозваться всех, кто обладает какой-либо информацией о ее возможном местонахождении, позвонив по номеру телефона 110.

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