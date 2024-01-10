Во вторник в авариях в Латвии пострадали семь человек; задержаны два пьяных водителя

Вчера в Латвии зарегистрировано 155 ДТП, в которых пострадали семь человек, в том числе двое пешеходов, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.
За управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения полиция вчера задержала двух водителей, кроме того, был задержан некий водитель, употреблявший наркотические вещества. Двое задержанных водителей сели за руль транспортных средств в состоянии настолько серьезного опьянения, что им назначено уголовное наказание, в связи с чем будет конфисковано транспортное средство или взыскана стоимость использованного в момент правонарушения транспортного средства.
За превышение скорости на водителей вчера был оформлен 101 протокол, еще четверо были наказаны за агрессивную езду.
Всего полиция вчера оформила 301 протокол о нарушениях правил дорожного движения.
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