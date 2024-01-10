Шилов признан лучшим хоккеистом года, согласно опросу Latvijas Avīze

Как обычно, были опрошены 40 хоккейных экспертов и представителей СМИ, которые назвали свой ТОП-6. За первое место шесть очков, за второе - пять и так далее.

Интрига была одна - переиграет ли ценнейший игрок чемпионата мира Артур Шилов обладателя Кубка Стэнли Теодора Блюгера. Борьба была довольно жесткой, но в итоге вратарю досталось 201 очко, а Блюгеру - 174 очка.

Артур был упомянут в 39 анкетах, в том числе 22 раза занимал первое место. При этом Блюгера назвали 38 респондентов, десять из них поставили Тедди в качестве первого.

Кроме того, почетное звание лучшего четыре раза досталось капитану сборной Латвии Каспару Даугавиньшу, трижды - защитнику Увису Балинскису и один раз - Кристиану Рубинсу, забившему победную шайбу в матче за бронзовую медаль ЧМ-2023.

Многие респонденты признались, что на этот раз сделать выбор было сложнее, чем в прошлые годы, и место в шестерке заслужили еще многие другие игроки. В свою очередь, главный тренер сборной Латвии Харийс Витолиньш, к которому также обратилось издание, в отличие от прошлых лет в этот раз отказался делать выбор.

"В бронзовые медали каждый вкладывал свой максимум, и для меня как для тренера был важен каждый игрок", - заявил тренер.

Шилов стал третьим хоккеистом, удостоенным чести хоккеиста года Латвии. Три победы у Теодора Блюгера (в 2019, 2021 и 2022 гг.), две - у вратаря Элвиса Мерзликина (в 2018 и 2020 гг.). У Шилова отличный год был не только в сборной, но и в клубах, поскольку в феврале он дебютировал в НХЛ, проведя пять матчей в составе ванкуверского Canucks, а также стал первым номером фарм-клуба Abbotsford Canucks.

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