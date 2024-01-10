Tele2: RB Rail в закупке мобильных связей выбрало предложение на 250% дороже

Компания Rail Baltica по развитию и строительству проекта RB Rail AS в ходе публичной закупки услуг мобильной связи выбрала победителем оператора мобильной связи, предложение которого как минимум на 250% дороже предложения, поданного другим претендентом, сообщил новостному СМИ TVNET телекоммуникационный оператор Tele2.
По информации на сайте Rail Baltica, вскрытие предложений в тендере состоялось 22 декабря прошлого года, и самую высокую оценку комиссии по закупкам получило предложение частично принадлежащего государству телекоммуникационного оператора Latvijas Mobilais Telefons. С этой компанией, соответственно, и решено заключить договор.
Как отмечает Tele2,
при закупке была создана сложная система точек, которая, кажется, просто создает впечатление, что ищется наиболее выгодное предложение.
По словам коммерческого директора компании Райво Роста, хотя масштаб закупки сотовой связи, конечно, несопоставим с общими затратами на проект Rail Baltica, но сам факт того, что даже закупка сотовой связи была осуществлена таким образом, что переплачивается за такую простую и повседневную услугу, как мобильная связь, вызывает разочарование.
"Абсурд этой закупки можно было бы сравнить с закупкой автомобилей. То есть в ней побеждает претендент с предложением на 250% дороже только потому, что он обеспечивает на территории Латвии максимальную скорость движения 250 км/ч, тогда как второй претендент дает "всего" 210 км/ч, хотя разрешенная скорость движения составляет 90 км/ч ", - возмущается Рост.
При этом в Tele2 отмечают, что осуществленные таким образом публичные закупки в сфере мобильной связи не редкость. Сложная система пунктов, искусственно снижающая или увеличивающая стоимость того или иного раздела или позволяющая претендентам математически манипулировать цифрами предложения, не позволяет выявить действительно выгодное в хозяйственном отношении предложение.
"Такая "мистическая" система пунктов, позволяющая всем претендентам квалифицироваться под требования закупки, однако хозяйственно выгодным признать то предложение, которое в два раза дороже, фактически делает закупки формальными и искажающими конкуренцию", - пояснил Рост.
То есть вместо того, чтобы четко определить требования к качеству, которые просто исключают претендентов несоответствующего качества из дальнейшего участия в закупке, "происходят игры с пунктами", в результате чего получается услуга по гораздо более высокой цене.
Коммерческий директор Tele2 подчеркивает, что такая практика недопустима в стране-члене Евросоюза, и выражает надежду, что "эта система провинциальной закупки в Латвии закончится".
Ранее в Tele2 указали на недостатки в закупках Latvijas pasts, а также компания подала в суд иск к Бюро по надзору за закупками (IUB), в котором оспаривает требования, выдвинутые в положении о конкурсе на закупку услуг мобильной связи Минфина и подведомственных ему учреждений. Однако этот иск суд отклонил.
А летом 2023 года предприятие обратилось в Еврокомиссию по поводу несоблюдения правовых норм Евросоюза в сфере публичных закупок мобильной связи в Латвии. В конце декабря прошлого года прозвучало, что Еврокомиссия запросила у IUB информацию о публичных закупках мобильной связи в Латвии.
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