Tele2: RB Rail в закупке мобильных связей выбрало предложение на 250% дороже

При этом в Tele2 отмечают, что осуществленные таким образом публичные закупки в сфере мобильной связи не редкость. Сложная система пунктов, искусственно снижающая или увеличивающая стоимость того или иного раздела или позволяющая претендентам математически манипулировать цифрами предложения, не позволяет выявить действительно выгодное в хозяйственном отношении предложение.

"Такая "мистическая" система пунктов, позволяющая всем претендентам квалифицироваться под требования закупки, однако хозяйственно выгодным признать то предложение, которое в два раза дороже, фактически делает закупки формальными и искажающими конкуренцию", - пояснил Рост.

То есть вместо того, чтобы четко определить требования к качеству, которые просто исключают претендентов несоответствующего качества из дальнейшего участия в закупке, "происходят игры с пунктами", в результате чего получается услуга по гораздо более высокой цене.

Коммерческий директор Tele2 подчеркивает, что такая практика недопустима в стране-члене Евросоюза, и выражает надежду, что "эта система провинциальной закупки в Латвии закончится".

Ранее в Tele2 указали на недостатки в закупках Latvijas pasts, а также компания подала в суд иск к Бюро по надзору за закупками (IUB), в котором оспаривает требования, выдвинутые в положении о конкурсе на закупку услуг мобильной связи Минфина и подведомственных ему учреждений. Однако этот иск суд отклонил.

А летом 2023 года предприятие обратилось в Еврокомиссию по поводу несоблюдения правовых норм Евросоюза в сфере публичных закупок мобильной связи в Латвии. В конце декабря прошлого года прозвучало, что Еврокомиссия запросила у IUB информацию о публичных закупках мобильной связи в Латвии.

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