Ночью на среду стало известно, что в Литве найдена похищенная девочка Агота. Об этом и других главных событиях уходящего дня, 10 января - читайте в итогах от RUS TVNET.
Главное за 10 января ⟩ В Литве освобождена похищенная девочка, Зеленский приедет в Латвию и литовцы о поезде до Риги
Новости Латвии:
Президент Украины Владимир Зеленский заявил в среду в соцсетях, что находится в Вильнюсе и вскоре посетит и обе другие столицы стран Балтии - Ригу и Таллинн.
Управление по делам гражданства и миграции в сотрудничестве с Министерством внутренних дел и Кабинетом министров пришли к соглашению об увеличении государственной пошлины за паспорт на 4 евро.
В ходе плановой инспекции в паротурбогенераторе второго энергоблока Второй Рижской ТЭЦ (ТЭЦ-2) были вовремя обнаружены дефекты.
Компания Rail Baltica по развитию и строительству проекта RB Rail AS в ходе публичной закупки услуг мобильной связи выбрала победителем оператора мобильной связи, предложение которого как минимум на 250% дороже предложения, поданного другим претендентом, сообщил телекоммуникационный оператор Tele2.
За рубежом:
Сотни полицейских и волонтеров в литовском Каунасе несколько дней искали 9-летнюю Аготу, которая ушла из дома вечером в воскресенье, 7 января. Поздним вечером 9 января литовские СМИ сообщили, что Агота найдена. Позже это подтвердила литовская полиция.
Вышел новый учебник по истории России, по которому 11 классы этой страны теперь должны готовиться к сдаче единого государственного экзамена. Пропагандистские превращения, которые за неполных два года войны пережила в России рутинная школьная история, впечатляют. Это логичный результат вытеснения истории предрассудками и враньем, вызванным болезненным комплексом исключительности.
Интересное чтиво:
В Вильнюсе еще раннее утро, когда поезд во второй раз отправляется с вокзала в направлении Риги. Пассажиры не скрывают радости, что после почти 20 лет тишины это первое прямое железнодорожное транспортное сообщение между столицами Литвы и Латвии. Поезд добирается до берегов Даугавы за четыре часа пятнадцать минут. Журналисты литовского портала 15min.lt делятся впечатлениями от поездки в Ригу на дизельном поезде Pesa 730 ML.
Актриса Джиллиан Андерсон для "Золотого глобуса" выбрала вечернее платье цвета слоновой кости со специальным посланием. На платье были вышиты десятки женских вульв.
Геолог, автор книг об изменении климата и научный журналист Константин Ранкс в беседе с RUS TVNET пояснил любопытное явление, которое можно было наблюдать в начале января - как от моря идет пар.
4 января латвийский инфлюенсер Яна Брук появилась на презентации нового сериала "Продукт" (Produkts). Оказалось, что накануне красотка незапланированно оказалась в Париже.
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