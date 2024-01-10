Главное за 10 января ⟩ В Литве освобождена похищенная девочка, Зеленский приедет в Латвию и литовцы о поезде до Риги

Новости Латвии:

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в среду в соцсетях, что находится в Вильнюсе и вскоре посетит и обе другие столицы стран Балтии - Ригу и Таллинн.

Управление по делам гражданства и миграции в сотрудничестве с Министерством внутренних дел и Кабинетом министров пришли к соглашению об увеличении государственной пошлины за паспорт на 4 евро.

В ходе плановой инспекции в паротурбогенераторе второго энергоблока Второй Рижской ТЭЦ (ТЭЦ-2) были вовремя обнаружены дефекты.

Компания Rail Baltica по развитию и строительству проекта RB Rail AS в ходе публичной закупки услуг мобильной связи выбрала победителем оператора мобильной связи, предложение которого как минимум на 250% дороже предложения, поданного другим претендентом, сообщил телекоммуникационный оператор Tele2.

За рубежом:

Сотни полицейских и волонтеров в литовском Каунасе несколько дней искали 9-летнюю Аготу, которая ушла из дома вечером в воскресенье, 7 января. Поздним вечером 9 января литовские СМИ сообщили, что Агота найдена. Позже это подтвердила литовская полиция.