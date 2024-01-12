Паулина Шефер - борец с сексуализацией спортивной гимнастики

Шефер начала заниматься гимнастикой в возрасте пяти лет в Пфлугшайд-Хиксберг. Её младшая сестра Хелена также гимнастка, а ещё у Паулины есть два старших брата. Мать Паулины, Лиана Бетц, была вице-чемпионкой Европы по пятиборью.

В 2013 и 2014 годах Паулина стала чемпионкой Германии в опорном прыжке и на бревне, а также участвовала в чемпионатах мира.

Кстати, в честь гимнастики назван элемент. "Шефер" - это боковое сальто с половинным поворотом, которое она впервые показала на чемпионате мира 2014 года в Наньнине, после чего международная федерация стала называть этот элемент в честь Паулины.

В 2015 году Паулина Шефер завоевала бронзовую медаль на брусьях на чемпионате мира в Глазго, став первой немецкой медалисткой на этом снаряде за 34 года.