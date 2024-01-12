Паулина Шефер - борец с сексуализацией спортивной гимнастики

4 января титулованной представительнице сборной Германии по спортивной гимнастике Паулине Шефер исполнилось 27 лет.
Шефер начала заниматься гимнастикой в возрасте пяти лет в Пфлугшайд-Хиксберг. Её младшая сестра Хелена также гимнастка, а ещё у Паулины есть два старших брата. Мать Паулины, Лиана Бетц, была вице-чемпионкой Европы по пятиборью.
В 2013 и 2014 годах Паулина стала чемпионкой Германии в опорном прыжке и на бревне, а также участвовала в чемпионатах мира.
Кстати, в честь гимнастики назван элемент. "Шефер" - это боковое сальто с половинным поворотом, которое она впервые показала на чемпионате мира 2014 года в Наньнине, после чего международная федерация стала называть этот элемент в честь Паулины.
В 2015 году Паулина Шефер завоевала бронзовую медаль на брусьях на чемпионате мира в Глазго, став первой немецкой медалисткой на этом снаряде за 34 года.
На чемпионате мира 2017 года в Монреале она выиграла золотую медаль на бревне и стала лишь третьей немецкой гимнасткой после Эрики Цухольд в 1970 году и Макси Гнаук в 1981 году, победившей на чемпионате мира. На чемпионате мира 2021 года в Китакюсю она завоевала серебряную медаль.
В том же году немецкие гимнастки устроили протест против сексуализации на Олимпиаде в Токио.
"Гимнастки совершают разные экстремальные движения. Трусы могут съехать и случайно оголить то, что не нужно. Мы не можем следить за купальником во время состязаний. И просто хотим показать другим спортсменкам, что они могут надевать что угодно", - говорила Шефер BBC.
В итоге немецкая команда в составе Элизабет Зайц, Ким Буи, Сары Восс и Паулины Шефер вместо купальников вышла в комбинезонах до щиколоток.
В 2022 году Паулина в составе сборной Германии выиграла бронзовую медаль на чемпионате Европы по спортивной гимнастике в командных соревнованиях. Чемпионат проходил в немецком городе Мюнхен.
К сожалению, в 2022 году Шефер не смогла выступить на чемпионате мира. "Я прилагала максимум усилий, чтобы участвовать в соревнованиях, но моя боль в ноге с каждым днём становилась всё сильнее. На следующей неделе мне сделают операцию", - заявила спортсменка.
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