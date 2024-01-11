Денис Васильев в пятёрке лучших после короткой программы на чемпионате Европы

По итогам короткой программы 21-летний Адам Сяо Хим Фа набрал 94,13 балла. На втором месте представитель Швейцарии Лукас Бричги (91,17), а третье место сенсационно занял Александр Селевко из Эстонии (90,05).

Отметим, что 22-летний Селевко не только установил личный рекорд, но и вошёл в историю фигурного катания Эстонии. Прежнее лучшее достижение Александра в короткой программе - 83,58 балла.

Латвийский фигурист Денис Васильев в короткой программе набрал 82,34 балла и расположился на пятом месте.

Другой представитель Латвии Фёдор Кулиш набрал 60,97 балла, занял 29-е место и не смог квалифицироваться в произвольную программу. Для Кулиша, который лишь в прошлом году начал выступать под латвийским флагом, это дебют на чемпионате Европы.

На лёд в Каунасе в мужском одиночном катании вышли 32 фигуриста. Право выступать в произвольной программе, которая намечена на 12 января, получили 24 спортсмена.

Напомним, в 2022 году Васильев завоевал бронзу чемпионата Европы.

В женских соревнованиях Латвию будет представлять Софья Степченко, которая в четверг выступит в короткой программе.

На чемпионате Европы-2024 будет разыграно четыре комплекта медалей: в мужском одиночном разряде, женском одиночном разряде, парном катании и танцах на льду.

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