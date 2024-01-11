Фото и видео ⟩ Визит Владимира Зеленского в Латвию. Подробности

"Есть две вещи, в которых мы обязательно продолжим сотрудничать, это международный трибунал по военным преступлениям и возвращение украинских детей в Украину. Мы будем работать над тем, чтобы Украина получила не только обещания, но и конкретные гарантии того, что она сможет как можно скорее присоединиться к Организации Североатлантического договора", - заявил Ринкевич.

Президент Украины Владимир Зеленский в начале пресс-конференции выразил благодарность политикам и обществу Латвии за принципиальную позицию быть с Украиной как на уровне Евросоюза, так и НАТО. "Это очень поможет Украине и станет гарантией независимости не только Украины, но и многих других европейских стран. Сегодня мы обсудили самое важное, что нужно сделать в этом году. Я проинформировал о помощи, которая нам необходима. Украина в этом году приложит все возможные усилия для создания нового европейского арсенала и предотвращения российской агрессии против Европы. Мы должны продолжать сотрудничать в вопросе санкций против России и тех, кто ей помогает. Необходимо предпринять попытки заблокировать все схемы, которые помогают обойти санкции и помочь террористическому государству".

Зеленский выразил благодарность за поддержку Латвией усилий Украины по интеграции в Евросоюз. "Мы ожидаем того же от НАТО. Эта агрессия направлена ​​не только против нас, и все это понимают, поэтому мы рассчитываем на вашу поддержку и принципиальную позицию".