Фото ⟩ В ходе визита Зеленского будет объявлено о новом пакете помощи Латвии Украине

Президент Украины в среду начал визит в страны Балтии. В среду Зеленский прибыл с ранее необъявленным визитом в Литву, в четверг посетит Латвию, а затем отправится в Эстонию.

Пресс-секретарь премьер-министра Алексис Золднерс сообщил агентству ЛЕТА, что в 2024 году в бюджете Латвии запланированы средства на восстановление Украины. Кроме того, Министерство обороны подготовило пакет военной помощи Украине на 2024 год, в который войдут боеприпасы, оборудование и обучение солдат.

Также планируется продолжить реабилитацию украинских солдат по крайней мере на том же уровне, что и в 2023 году. По словам Золднерса, поддержка Украины остается приоритетом международных взносов Латвии и сотрудничества в области развития.

По данным бюро премьер-министра, с начала российской агрессии Латвия оказала Украине различную поддержку на сумму 596 млн евро, что соответствует примерно 0,86% внутреннего валового продукта страны. "Важно, что поддержку оказывали не только государство и самоуправления, но и общество в целом - и активным участием в различных гражданских инициативах, и пожертвованиями", - отметил пресс-секретарь премьера.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас 8 января заявила, что в следующие четыре года Эстония продолжит оказывать Киеву военную помощь в размере 0,25% от ВВП. Объем уже оказанной Эстонией помощи достиг 500 млн евро.

"Если каждая страна вложит 0,25%, то это то, что необходимо Украине для победы в войне", - сказала Каллас в понедельник журналистам, призвав другие страны последовать примеру Таллина.

Литва в ходе визита Зеленского объявила о дополнительном пакете помощи Украине на сумму 200 млн евро

Галерея: Визит Зеленского в Литву

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