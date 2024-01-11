В Эстонии Владимир Зеленский встретится с президентом Аларом Карисом, спикером Рийгикогу Лаури Хуссаром и премьер-министром Каей Каллас. Также он произнесет речь перед Рийгикогу.

На встречах будут говорить о дальнейшем противостоянии российской агрессии, а также долгосрочной, постоянной и эффективной поддержке Украины.

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