Поздно вечером в среду, 10 января, президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Таллинн. В четверг, 11 января, у него состоится несколько важных встреч, сообщает Rus.Postimees.
В Эстонии Владимир Зеленский встретится с президентом Аларом Карисом, спикером Рийгикогу Лаури Хуссаром и премьер-министром Каей Каллас. Также он произнесет речь перед Рийгикогу.
На встречах будут говорить о дальнейшем противостоянии российской агрессии, а также долгосрочной, постоянной и эффективной поддержке Украины.
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