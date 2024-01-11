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Фото ⟩ Начался визит Владимира Зеленского в Эстонию (1)

rus.tvnet.lv
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Поздно вечером в среду, 10 января, президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Таллинн. В четверг, 11 января, у него состоится несколько важных встреч, сообщает Rus.Postimees.

В Эстонии Владимир Зеленский встретится с президентом Аларом Карисом, спикером Рийгикогу Лаури Хуссаром и премьер-министром Каей Каллас. Также он произнесет речь перед Рийгикогу.

На встречах будут говорить о дальнейшем противостоянии российской агрессии, а также долгосрочной, постоянной и эффективной поддержке Украины.

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