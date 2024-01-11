Находящийся в четверг с визитом в Эстонии президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Эстонию за отличную и непоколебимую поддержку Украины и подтвердил, что сейчас неподходящее время говорить о перемирии, поскольку оно послужит интересам России.

"Мы ощущаем эту поддержку", - сказал Зеленский, добавив, что Эстония выступает в роли лидера, предложив всей Европе форму сотрудничества по помощи Украине в войне с Россией.

"Я также благодарю Эстонию за поддержку на пути Украины к членству в Европейском союзе", - сказал Зеленский, добавив, что Украина также ценит поддержку Эстонии на ее пути к вступлению в НАТО.

"Для нас критически важно, чтобы Россия понесла ответственность за свои действия, за каждое преступление и за разрушения, которые она причинила своей агрессией", - заявил Зеленский.

Галерея: Зеленский в Таллинне

По его словам, это также означает, что государство-агрессор будет привлечено к ответственности, а России придется расплатиться за свои преступления имуществом своей страны и граждан. "Эти активы должны быть заморожены и конфискованы", - заявил Зеленский.

Он отметил, что, если на Россию в числе прочего будет возложена финансовая ответственность за войну, это станет важным уроком для других диктаторов.

Зеленский отверг периодически поступающие предложения о перемирии, заявив, что это только послужило бы интересам России и помогло бы агрессору возместить свои потери.

По словам президента Украины, одной из важнейших целей в этом году является реализация украинского мирного плана, к которому на данный момент присоединились свыше 80 стран. "Эстония была одной из первых стран, присоединившихся к ней, и Украина благодарит Эстонию за поддержку", - сказал Зеленский.

Он также поблагодарил Эстонию за вклад в лечение пострадавших на фронте украинских солдат.

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