Фото и видео ⟩ Пресс-конференция президентов Эдгара Ринкевича и Владимира Зеленского

Президент Эдгар Ринкевич обозначенный своим украинским коллегой сценарий о замороженном конфликте, который нельзя допускать, признал уже один раз произошедшим, в частности, после аннексии Крыма и заключения Минского соглашения. "У нас есть опыт, и это плохой опыт. Если мы сейчас не сможем оснащать Украину всей необходимой помощью и не сможем обеспечить соблюдение санкций, то сценарий может оказаться таким, как президент Украины отметил, и тогда остановить Россию будет все сложнее и сложнее", - сказал Ринкевич.

Латвия – одна из самых активных стран Европы и ООН, которая вместе с Украиной и странами Балтии работает над тем, чтобы идея международных трибуналов и привлечения преступников к ответственности просто не исчезла, – заявил Эдгар Ринкевич сказал на пресс-конференции. По его словам, нельзя допускать, чтобы российские чиновники, и особенно высшие чиновники, избегали ответственности. Ринкевич напомнил о планах выставить на аукцион и продать Дом Москвы. "Если мы говорим о перенятии российских активов, то здесь ведется довольно большая работа, которая, к сожалению, не увенчалась успехом внутри Евросоюза. В любом случае, мы также работаем на региональном уровне с нашими коллегами в Литве и Эстонии над поиском решений, но мы видим, что есть много юридических дел", - так Ринкевич ответил на вопрос о попытках направить замороженные российские активы на восстановление Украины.