Фото и видео ⟩ Пресс-конференция президентов Эдгара Ринкевича и Владимира Зеленского

В Латвию в четверг, 11 января, с официальным визитом прибыл президент Украины Владимир Зеленский. В рамках визита состоялась совместная пресс-конференция Зеленского и президента Латвии Эдгара Ринкевича, за ходом которой следил и RUS TVNET.
По наблюдениям TVNET, на пресс-конференцию собралось большое число как латвийских, так и зарубежных журналистов.
"Мы обсудили многие вопросы, для меня большая честь приветствовать президента в Рижском дворце во время его первого визита после полномасштабного вторжения России в Украину", - заявил президент государства Эдгар Ринкевич в начале пресс-конференции.
Он подтвердил свою поддержку интеграции Украины в Евросоюз и НАТО.
"Главным политическим сигналом должно быть - мы будем поддерживать Украину до ее победы над российским империализмом", - сказал Ринкевич.
"Мы видим здесь достаточно хорошую возможность производить дешевые и эффективные беспилотники для успеха вооруженных сил Украины", - заявил на пресс-конференции президент республики Эдгар Ринкевич. "Мы ожидаем, что очень скоро Совет Европы согласует 50 миллиардов евро поддержки Украины. [...] Мы также рассмотрим возможность просто купить и передать Украине 155-миллиметровые снаряды. Мы сегодня тоже об этом говорили".
"Есть две вещи, в которых мы обязательно продолжим сотрудничать, это международный трибунал по военным преступлениям и возвращение украинских детей в Украину. Мы будем работать над тем, чтобы Украина получила не только обещания, но и конкретные гарантии того, что она сможет как можно скорее присоединиться к Организации Североатлантического договора", - заявил Ринкевич.
Президент Украины Владимир Зеленский в начале пресс-конференции выразил благодарность политикам и обществу Латвии за принципиальную позицию быть с Украиной как на уровне Евросоюза, так и НАТО. "Это очень поможет Украине и станет гарантией независимости не только Украины, но и многих других европейских стран. Сегодня мы обсудили самое важное, что нужно сделать в этом году. Я проинформировал о помощи, которая нам необходима. Украина в этом году приложит все возможные усилия для создания нового европейского арсенала и предотвращения российской агрессии против Европы. Мы должны продолжать сотрудничать в вопросе санкций против России и тех, кто ей помогает. Необходимо предпринять попытки заблокировать все схемы, которые помогают обойти санкции и помочь террористическому государству".
Зеленский выразил благодарность за поддержку Латвией усилий Украины по интеграции в Евросоюз. "Мы ожидаем того же от НАТО. Эта агрессия направлена не только против нас, и все это понимают, поэтому мы рассчитываем на вашу поддержку и принципиальную позицию".
"Выдержать этот год - значит не отдать свои территории и не дать заморозить эту войну", - так ответил президент Украины на вопрос, каковы ключевые моменты этого года, необходимые как от Украины, так и остального мира, чтобы Украина не только выстояла, но и победила? "Им нельзя давать возможность наращивать производство и замораживать конфликт", - заявил Зеленский. Если конфликт будет заморожен, со временем санкции также будут смягчены, чего, по мнению Зеленского, допускать нельзя.
Планы и цели на линии фронта Зеленский раскрыть не смог.
Президент Эдгар Ринкевич обозначенный своим украинским коллегой сценарий о замороженном конфликте, который нельзя допускать, признал уже один раз произошедшим, в частности, после аннексии Крыма и заключения Минского соглашения. "У нас есть опыт, и это плохой опыт. Если мы сейчас не сможем оснащать Украину всей необходимой помощью и не сможем обеспечить соблюдение санкций, то сценарий может оказаться таким, как президент Украины отметил, и тогда остановить Россию будет все сложнее и сложнее", - сказал Ринкевич.
Латвия – одна из самых активных стран Европы и ООН, которая вместе с Украиной и странами Балтии работает над тем, чтобы идея международных трибуналов и привлечения преступников к ответственности просто не исчезла, – заявил Эдгар Ринкевич сказал на пресс-конференции. По его словам, нельзя допускать, чтобы российские чиновники, и особенно высшие чиновники, избегали ответственности. Ринкевич напомнил о планах выставить на аукцион и продать Дом Москвы. "Если мы говорим о перенятии российских активов, то здесь ведется довольно большая работа, которая, к сожалению, не увенчалась успехом внутри Евросоюза. В любом случае, мы также работаем на региональном уровне с нашими коллегами в Литве и Эстонии над поиском решений, но мы видим, что есть много юридических дел", - так Ринкевич ответил на вопрос о попытках направить замороженные российские активы на восстановление Украины.
"Мы прошли несколько этапов в этой войне. Поначалу было неверие, что Украина сможет удержаться. Так что теперь я не доверяю многим экспертам. Через полтора месяца исполнится два года со дня войны на Украине. Этот постоянный расчет и боязнь спровоцировать Россию, к сожалению, показывают, что мы не смогли до конца сформулировать стратегическую цель. Мы добьемся стратегического успеха только тогда, когда все согласимся, что Украина должна победить! Это полное восстановление территориальной целостности и преследование преступников. К сожалению, не везде это поняли до конца", - так президент Эдгар Ринкевич ответил на вопрос, как большие лидеры Запада могли бы сформулировать свои цели, изменив принцип "стоять вместе столько, сколько необходимо" на цель победить.
Официальный визит президента Украины начался с церемонии его встречи у Рижского замка.
После пресс-конференции Зеленский встретится с председателем Сейма Дайгой Миериней, а затем последует встреча с премьер-министром Эвикой Силиней.
Планируется, что в ходе визита будут обсуждаться двустороннее сотрудничество Латвии и Украины, дальнейшая поддержка Латвией и союзниками Украины в ее борьбе против российской агрессии, а также вопросы, связанные с евроатлантической интеграцией Украины.
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