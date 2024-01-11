Фото и видео ⟩ Встреча президента Украины с журналистами в Риге

"Нам известна цена победы. Она очень высока, и, к сожалению, еще не финальная, потому что война не закончила. Находиться в Украине и каждый день бороться за нее - акт героизма. Те, кто два этих года находятся на линии фронта, с каждым днем продвигаются немного вперед к главной цели", - отметил Зеленский в начале выступления.

Зеленский во время беседы с журналистами стран Балтии подчеркнул важность противовоздушной обороны и помощи Запада: "Я благодарен всем партнерам, но если речь идет о серьезных ракетных обстрелах, с десятками "Кинжалов" и баллистических ракет, то без Patriot выжить невозможно. Если бы украинцам дали семь систем, люди бы не гибли в Харькове и Одессе. Как человек, я этого не понимаю. Партнеры знают, что с помощью некоторых видов оружия, которые они нам дали, мы уничтожили 12 вертолетов за один раз, потому что нам было чем это сделать".