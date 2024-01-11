Главное за 11 января ⟩ Зеленский в Риге, шокирующее убийство в Юрмале и Липин о высказываниях Рынской

8 января 2024 года "Новая газета. Европа" выпустила интервью с журналисткой и светской львицей Боженой Рынской, где та заявила, что все неграждане Латвии являются животными. В целом госпожа Рынска, как и каждый, имеет право на свое мнение. Но, кажется, это повод поговорить о каких-то базовых правилах общения.

В Латвии началась эпидемия гриппа, сообщили в Центре профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал нарушение прав в деле "Д. против Латвии" о неустранении неформальной иерархии заключенных в местах заключения.

За несколько дней до Рождества Александр решил сделать покупки в местном магазине в Пардаугаве. Поскольку у него проблемы со здоровьем, которые также влияют на его подвижность, он получил удостоверение инвалида и может оставлять свой автомобиль на парковке для инвалидов. Он так и сделал, но через 40 минут был шокирован, сообщает программа Bez Tabu.

Около 2200 граждан России в Латвии не ответили на письма о необходимости сдачи экзамена по государственному языку. Об этом 11 января Конституционному суду сообщил Арвид Захарс, глава юридического отдела Управления по делам гражданства и миграции (PMLP).

Сейм сегодня, 11 января, принял в окончательном чтении изменения в законе, которые запрещают с 2025 года оборот жидкостей для электронных курительных устройств и заменители табака, содержащие ароматизаторы.