Главная новость сегодняшнего дня - визит в Ригу президента Украины Владимира Зеленского. RUS TVNET следит за ходом всех мероприятий и проводит прямые включения с места событий, однако это далеко не все, что произошло за день - четверг оказался богатым на события. Чтобы вы не упустили чего-то важного, в ежедневной подборке RUS TVNET рассказываем коротко о главном за четверг, 11 января.
Главное за 11 января ⟩ Зеленский в Риге, шокирующее убийство в Юрмале и Липин о высказываниях Рынской
Владимир Зеленский в Риге:
В четверг, 11 января, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Латвию с официальным визитом. Самолет с президентом на борту приземлился в Риге около 16 часов.
В Латвию в четверг, 11 января, с официальным визитом прибыл президент Украины Владимир Зеленский. В рамках визита состоялась совместная пресс-конференция Зеленского и президента Латвии Эдгара Ринкевича, за ходом которой следил и RUS TVNET.
Президент Украины Владимир Зеленский благодарит Латвию за поддержку, которая поможет Украине вернуть мир в Европу.
Президент Латвии сообщил, что проинформировал президента Украины о новом пакете помощи, который включает в себя боеприпасы, вертолеты, беспилотные летательные аппараты, генераторы, зимнюю экипировку и ракеты. Предполагается, что в течение следующих трех лет Латвия осуществит программу реконструкции, ориентированную в первую очередь на Черниговскую область.
Новости Латвии:
Минувшей ночью в микрорайоне Слока в Юрмале на улице был найден 13-летний подросток со смертельным ранением, а позже полиции удалось установить и задержать предполагаемых преступников, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.
8 января 2024 года "Новая газета. Европа" выпустила интервью с журналисткой и светской львицей Боженой Рынской, где та заявила, что все неграждане Латвии являются животными. В целом госпожа Рынска, как и каждый, имеет право на свое мнение. Но, кажется, это повод поговорить о каких-то базовых правилах общения.
В Латвии началась эпидемия гриппа, сообщили в Центре профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал нарушение прав в деле "Д. против Латвии" о неустранении неформальной иерархии заключенных в местах заключения.
За несколько дней до Рождества Александр решил сделать покупки в местном магазине в Пардаугаве. Поскольку у него проблемы со здоровьем, которые также влияют на его подвижность, он получил удостоверение инвалида и может оставлять свой автомобиль на парковке для инвалидов. Он так и сделал, но через 40 минут был шокирован, сообщает программа Bez Tabu.
Около 2200 граждан России в Латвии не ответили на письма о необходимости сдачи экзамена по государственному языку. Об этом 11 января Конституционному суду сообщил Арвид Захарс, глава юридического отдела Управления по делам гражданства и миграции (PMLP).
Сейм сегодня, 11 января, принял в окончательном чтении изменения в законе, которые запрещают с 2025 года оборот жидкостей для электронных курительных устройств и заменители табака, содержащие ароматизаторы.
В начале сентября 2023 года сотрудники полиции получили информацию от мужчины из Елгавского края, который получил созданное мошенниками текстовое сообщение со ссылкой на Интернет. При нажатии на ссылку с банковского счета мужчины на банковский счет неизвестного лица было переведено более 900 евро. В конце декабря сотрудники полиции по подозрению в совершении этого преступления арестовали молодого человека 2003 года рождения.
Вечером 6 января тело гражданки Латвии было найдено в отеле в центральной Норвегии, сообщили норвежские СМИ. Представитель полиции раскрыл новые факты убийства.
В четверг, 11 января, Сейм принял в окончательном чтении поправки, которые с 2025 года запретят продажу табачных изделий, растительные курительные продукты, электронные курительные устройства и жидкости для заправки можно будет только с 20-летнего возраста.
Сегодня, 11 января, Сейм в окончательном чтении принял закон, который предусматривает передачу Дома Москвы в государственную собственность.
Рост базовых ставок Европейского центробанка вновь сделал депозиты привлекательным инструментом для накоплений. И за последний год латвийцы открыли счета на изрядную сумму. Сколько еще продлится эта "лафа" для любителей низкорисковых инвестиций и что происходит с другими финансовыми инструментами? Прогнозами с TVNET+ поделились банковские эксперты.
За рубежом:
Германию охватила волна забастовок. Трехдневную акцию протеста начали машинисты грузовых и пассажирских поездов, что привело к перебоям с железнодорожным сообщением по всей стране. Одновременно с этим немецкие фермеры продолжают блокировать дороги в знак протеста против запланированного сокращения субсидий.
Мать троих детей из Великобритании скончалась после операции по подтяжке ягодиц в Турции, сообщает The Sun.
Во время своего визита в Таллинн президент Украины Владимир Зеленский также посетил Рийгикогу, где произнес речь, пишет Rus.Postimees.
Цены на яйца в России выросли почти на 60% в прошлом году из-за того, что доходы населения России увеличились и жители стали потреблять больше продуктов питания, в том числе яиц, заявил Владимир Путин, кремлевский лидер, развязавший войну и обвиняемый в военных преступлениях.
11 января на 89-м году ушел из жизни народный артист СССР, художественный руководитель Малого театра, легендарный Юрий Соломин.
Поздно вечером в среду, 10 января, российские военные нанесли ракетный удар по Харькову. Об этом сообщает "Медуза" со ссылкой на главу военной администрации Харьковской области Олега Синегубова.
Трехдневные поиски девочки Аготы завершились успехом. Ее нашли в одном из гаражей примерно в полутора километрах от места исчезновения. Хотя личность подозреваемого не раскрывается, выяснилось, что подозреваемым является 42-летний литовец. Это сообщает местное СМИ 15min.lt со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
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Латвийский певец Дзинтарс Чича, долгое время проживавший с семьей в Англии, теперь решил вернуться домой.
Французский фигурист Адам Сяо Хим Фа выиграл короткую программу на чемпионате Европы, который 10 января стартовал в литовском Каунасе.
Завтраки с послами, фестивали в Юрмале, интервью со знаменитостями, организация этапа чемпионата по шахматам - все это и многое другое в один момент 37-летняя Сабира Александра Скоблова решила перечеркнуть. Нет, она не стала домохозяйкой или решила уехать из Латвии. Сабира смело шагнула навстречу своей детской мечте - стать писателем...
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