За что во дворце президента Польши задержали двух политиков

После встречи Каминский и Васик на территории дворца встретились с журналистами и ответили на их вопросы. В Польше установлена "темная диктатура", сказал Каминский польским СМИ и заявил о "серьезном государственном кризисе". По словам Васика, Польша движется в направлении "тоталитарного государства". "Справедливость восторжествует, зло проиграет",- заявили они и вернулись в здание. Когда Дуда коротко оставил свою резиденцию, чтобы принять участие в одной встрече за пределами дворца, полицейские вошли в здание и задержали экс-министра МВД и его заместителя.

Реакции на задержание экс-министра и его заместителя

"Я лично глубоко потрясен", - сказал Дуда комментируя этот арест. Он назвал обоих политиков "кристально честными" людьми, которые боролись с коррупцией. "Я не успокоюсь до тех пор, пока министр Каминский и его заместитель не окажутся на свободе", - пообещал польский президент. На фоне призывов к протестам, на которых изначально были требования, направленные против реструктуризации общественных СМИ, а теперь и на освобождение оппозиционных политиков, он также обратился к землякам, чтобы те сохраняли спокойствие и протестовали мирно. В свою очередь, глава польского правительства Дональд Туск подчеркнул, что не хочет обострять политические разногласия, а лишь объяснить президенту ошибочность его мнения.