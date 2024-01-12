Против Туска, ЕС и "русского мира". В Варшаве состоялась многотысячная акция оппозиции

В центре Варшавы состоялась многотысячная акция протеста сторонников оппозиции, недовольных политикой нового проевропейского премьер-министра страны Дональда Туска, который одержал победу на недавних выборах.
Демонстранты, среди которых было множество избирателей недавно потерявшей власть правой партии «Право и справедливость» (ПиС), собрались перед зданием польского сейма.
По оценкам государственного агентства новостей PAP, на акцию пришли около 35 тыс. человек, однако представители ПиС утверждают, что число их сторонников на марше достигало почти 200 тыс.
Многие взяли с собой с собой красно-белые национальные флаги и плакаты с надписями «Туск = пятая колонна» и «Мы пережили русских, переживем и Туска».
Один из плакатов также обвинял Туска в попытке установить в Польше «русский мир». При этом нынешний премьер-министр страны известен своей проукраинской позицией и неоднократно выступал против попыток России оказывать влияние на соседей.
Подробнее о его политической биографии ранее рассказывал наш корреспондент Святослав Хоменко:
Участники акции выражали протест ареста двух бывших министров и реформы польского общественного телевидения, которую проводят новые власти.
Телевидение и судебная реформа
После митинга, на котором выступали депутаты парламента от ПиС, демонстранты двинулись маршем к штаб-квартире государственного телевидения.
Таким образом они намерены выразить недовольство действиями нового правительства, которое сразу после прихода к власти силой поменяло руководство телекомпании.
Новостной канал TVP, безостановочно критиковавший бывшего председателя Евросовета Дональда Туска после его возвращения в польскую политику, исчез из эфира, и появился вновь в уже сильно измененном виде.
Эти действия власти объяснили необходимостью восстановить баланс в СМИ, которое, по их словам, за 8 лет правления ПиС превратилось в рупор партийной пропаганды.
По словам противников ПиС, прошлое правительство также провело реформы, которые подорвали независимость судов и посеяли хаос в юридической системе страны. Эти реформы также вызвали негодование ЕС и блок заморозил многомиллиардные фонды, предназначавшиеся Польше.
Теперь правительство Туска пытается повернуть эти реформы вспять, чтобы получить необходимые Варшаве денежные средства.
Против ЕС и Туска
Диана Курышко, корреспондент Украинской службы Би-би-си, Варшава:
Сторонники ПиС попытались создать впечатление, что это национальный, а не исключительно партийный протест — и им это удалось: во время акции преобладали бело-красные польские флаги, а символики «Права и справедливости» было мало.
Недовольство сторонников «ПиС» результатами октябрьских выборов тлело уже несколько месяцев и сегодня оно взорвалось. Во время демонстрации звучали лозунги, что эти выборы были сфальсифицированы, а новый парламент и правительство нелегитимны.
Участники акции также протестуют против реформы польского общественного телевидения и ареста двух бывших министров.
На акции звучали прямые оскорбления Дональда Туска, ее участники обещали «стереть улыбку с его лица».
Демонстранты также заявляли, что «не позволят руководить Польшей из-за рубежа», прежде всего имея Европейский союз и одну из его крупнейших стран — Германию.
Один из участников акции сказал Би-би-си, что пришел в центр Варшавы, чтобы «Польша не стала колонией ЕС».
Арест министров в президентской резиденции
Недовольство демонстрантов также вызвал арест двух бывших польских министров по обвинению в злоупотреблении властью.
Во вторник полиция вошла во дворец президента и арестовала бывшего главу МВД Мариуша Каминьского и его заместителя Мацея Вонсика, которые в декабре были повторно приговорены к тюрьме за давнее преступление — злоупотребление властью в 2007 году.
В понедельник суд выдал ордер на арест Каминьского и Вонсика, но несмотря на это, президент страны Анджей Дуда, союзник партии ПиС, пригласил их во вторник в свой дворец на церемонию назначения новых советников президента.
Каминьский и Вонсик отказывались признавать декабрьское решение суда на том основании, что президент Дуда уже помиловал их по этому делу еще в 2015 году.
В четверг Дуда заявил, что намерен снова помиловать двух министров, тем самым обострив противостояние с новым правительством.
«Мы обязаны победить в этой великой битве за суверенную, независимую Польшу, — провозгласил лидер ПиС Ярослав Качиньский, выступая перед своими сторонниками.
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