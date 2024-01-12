Против Туска, ЕС и "русского мира". В Варшаве состоялась многотысячная акция оппозиции

На акции звучали прямые оскорбления Дональда Туска, ее участники обещали «стереть улыбку с его лица».

Демонстранты также заявляли, что «не позволят руководить Польшей из-за рубежа», прежде всего имея Европейский союз и одну из его крупнейших стран — Германию.

Один из участников акции сказал Би-би-си, что пришел в центр Варшавы, чтобы «Польша не стала колонией ЕС».

Фото: BBC

Арест министров в президентской резиденции

Фото: BBC

Недовольство демонстрантов также вызвал арест двух бывших польских министров по обвинению в злоупотреблении властью.

Во вторник полиция вошла во дворец президента и арестовала бывшего главу МВД Мариуша Каминьского и его заместителя Мацея Вонсика, которые в декабре были повторно приговорены к тюрьме за давнее преступление — злоупотребление властью в 2007 году.

В понедельник суд выдал ордер на арест Каминьского и Вонсика, но несмотря на это, президент страны Анджей Дуда, союзник партии ПиС, пригласил их во вторник в свой дворец на церемонию назначения новых советников президента.

Каминьский и Вонсик отказывались признавать декабрьское решение суда на том основании, что президент Дуда уже помиловал их по этому делу еще в 2015 году.

Ярослав Качиньский во время акции протеста в Варшаве Фото: Getty Images

В четверг Дуда заявил, что намерен снова помиловать двух министров, тем самым обострив противостояние с новым правительством.

«Мы обязаны победить в этой великой битве за суверенную, независимую Польшу, — провозгласил лидер ПиС Ярослав Качиньский, выступая перед своими сторонниками.

Фото: BBC

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Фото: BBC