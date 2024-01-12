Зеленский: Россияне могут двигаться перед только благодаря тысячам смертей

По мнению Зеленского, более активная деятельность стран НАТО и принятие Украины не только сделало бы этот альянс сильнее, но и показало бы другим, что он не боится России.

Россияне могут двигаться перед только благодаря тысячам смертей

Говоря о том, какова тактика России, Зеленский признал, что она использует все средства, чтобы добиться своего. В качестве примера он упомянут уничтоженный Бахмут. "Они этим очень сильно гордились. Но чем там гордиться? Там больше ничего нет, только поле!"

В то же время он упомянул, почему России в течение последнего года так и не удалось оккупировать ни одного большого города - потому что в них по-прежнему есть люди. Несмотря на то, что российская армия не боится убивать мирных жителей, они избегают повторения ошибок Бучи и Мариуполя.

"Они не способны полностью уничтожить город, так как они боятся, что будет еще одна Буча, Мариуполь, где был геноцид. Они не хотят повторить такую же ошибку. Поэтому они хотят запугать людей, чтобы они покинули города, и после этого зайти в них", - пояснил президент Украины. Поэтому и сейчас российская армия не добивается достижений, так как люди не сдаются и не бросают свои дома.