Кариньш рассказал, какую должность хочет, если не будет утвержден генеральным секретарем НАТО

В подкасте Power Play издания Politico Кариньш отметил, что если он не получит должность генсека НАТО, Кариньш, который в свое время был депутатом Европарламента, не исключил возможность того, что может вернуться в Брюссель, но на этот раз, чтобы претендовать на должность комиссара ЕС.

"Политика - непостоянный бизнес (...) Сегодня я бы точно не стал закрывать ни одной двери", - сказал в интервью Кариньш.

"Кто знает, что принесет завтрашний день", - добавил глава МИД Латвии.

В данный момент должность комиссара ЕС занимает однопартиец Кариньша Валдис Домбровскис. Оба они упоминаются как два потенциальных лидера "Нового Единства" на выборах в Европарламент. "Новое Единство" пока не может выбрать, кто из них будет первым номером списка.

Напомним, ранее Кариньш уже выразил готовность баллотироваться на пост генерального секретаря НАТО. "Если бы Латвия приняла решение баллотироваться на должность генерального секретаря, Кришьянс Кариньш готов присоединиться к соревнованию", - цитирует агентство Bloomberg другое сообщение, полученное от представителя Кариньша.

В сообщении говорится, что Кариньш может предложить "вклад в альянс благодаря своему опыту руководства в качестве премьер-министра, четкому пониманию российской угрозы, сильной позиции по Украине и проверенному послужному списку в качестве строителя международного консенсуса".

"Геополитическая ситуация и характер вызовов, связанных с Североатлантическим альянсом, требуют динамичного, решительного и основанного на консенсусе руководства", - говорится в заявлении Кариньша, добавляя, что под его руководством "Латвия последовательно выполняла и превышала целевой показатель расходов на оборону в 2% [от валового внутреннего продукта]".

Срок полномочий нынешнего генсека ООН Йенса Столтенберга завершится 1 октября 2024 года.

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