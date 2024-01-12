Остапенко обыграла россиянку Александрову и вышла в финал турнира в Аделаиде

Остапенко, занимающая в рейтинге WTA 12-е место и посеянная на турнире под шестым номером, со счетом 6:2, 7:6 (7:3) обыграла россиянку Екатерину Александрову (21-е место WTA).

За выход в финал Остапенко заработала 325 рейтинговых очков.

Во втором полуфинале встретятся вторая ракета турнира Джессика Пегула (5-е место WTA) и Дарья Касаткина (15).

У Остапенко с Александровой длинная история встреч. Из восьми проведенных ранее матчей рижанка выиграла три, в том числе она победила в прошлом году в первом круге турнира серии WTA 500 в Сан-Диего. До сих пор самую важную встречу они провели в позапрошлом году в финале турнира серии WTA 250 в Сеуле, когда латвийская теннисистка уступила в трех сетах.

На прошлой неделе Остапенко выступала на турнире серии WTA 500 в Брисбене, где дошла до четвертьфинала, тогда как Александрова не сумела преодолеть первый круг.

В прошлом году Остапенко проиграла на турнире в Аделаиде в первом же круге, набрав одно рейтинговое очко WTA.

Латвийская теннисистка с привычной напарницей Людмилой Киченок из Украины выступала в Аделаиде и в парном турнире, однако в четверг в полуфинале не вышла на корт, потерпев поражение.

После турнира в Аделаиде теннисисты с 14 по 28 января будут бороться за победу в первом турнире "Большого шлема" в этом сезоне - Открытом чемпионате Австралии.

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