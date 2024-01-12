Видео ⟩ В Риге из-за снегопада сильно осложнено движение

Согласно прогнозу, снег продолжится на протяжении всего дня.

Самоуправление информирует, что к очистке улиц от снега привлечена вся доступная техника, однако условия передвижения осложнены, так как снег повторно появляется на улице спустя очень короткое время.

Очистку тротуаров планируется провести после окончания снегопада.

Видео: ДТП на улице Бривибас недалеко от торгового центра Alfa

Рижская дума призывает просит жителей набраться терпения и помнить, что в таких погодных условиях снег снова появляется на улицах вскоре после того, как проезжая часть и тротуары были очищены.

Принимая во внимание осложненные условия передвижения, жителей призывают своевременно планировать время выезда и маршрут, а также считаться с тем, что в пути придется провести больше времени, чем обычно планируется.

В этом зимнем сезоне уборкой проезжей части улиц занимается совместное предприятие Daugavas labā krasta uzturētājs и Daugavas kreisā krasta uzturētājs. Работы по зимнему содержанию улиц выполняют 65 единиц техники, 34 из которых являются комплексными машинами для уборки и посыпки улиц.

Улицы Риги убираются в приоритетном порядке - магистральные улицы, улицы общественного транспорта, мосты и путепроводы, уборка велосипедной инфраструктуры. После этого убираются второстепенные улицы или улицы микрорайонов.

⚠️Satiksmes negadījums uz Rīgas apvedceļa (A5, https://t.co/Iti9fklnW7). Satiksme negadījuma vietā pa vienu braukšanas joslu, informē @ugunsdzeseji. pic.twitter.com/kbvVj1C6VS — Latvijas Valsts ceļi (@LVceli) January 12, 2024

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!