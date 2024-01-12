Великобритания увеличивает военную помощь Киеву до 2,9 млрд евро

"Поддержка Украины Великобританией не застопорится", - пообещал глава британского правительства, который в этот же день встретится с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Ожидается, что в Киеве Сунак подпишет новое соглашение о двусторонних гарантиях безопасности. Планируется также, что он встретится со спасателями, ликвидирующими последствия российских авиаударов, и объявит о предоставлении около 20 млн евро на гуманитарную помощь и помощь в укреплении энергетической инфраструктуры Украины.

В новый пакет помощи Украине войдут ракеты большой дальности, средства противовоздушной обороны и артиллерийские снаряды. Более 200 млн фунтов стерлингов уйдут на закупку разведывательных и ударных беспилотников, а также морских дронов дальнего действия.

Военная поддержка Украины Великобританией

По данным британской стороны, с начала полномасштабного военного вторжения России в Украину Соединенное Королевство оказало Киеву военную поддержку на сумму 4,6 млрд фунтов стерлингов (в пересчете - 5,4 млрд евро). Кроме того, с момента аннексии Крыма в 2014 году в Великобритании прошли обучение 52 тысячи украинских военнослужащих.

В декабре 2023 года Великобритания и Норвегия объявили о начале работы "Коалиции по морскому потенциалу", созданной, чтобы усилить возможности Украины действовать на море.