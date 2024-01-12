В субботу похолодает до -13

Дороги в некоторых районах останутся скользкими, а во время снегопада ухудшится видимость.

Слабый восточный ветер утром сменится южным, юго-восточным и усилится до умеренного, на побережье порывистого. Максимальная температура воздуха составит от -2 до -7 градусов, на востоке -8 -13 градусов.

В Риге днем небо затянут облака, а к вечеру начнется снег. Слабый или умеренный юго-восточный ветер к вечеру станет порывистым. Максимальная температура воздуха составит -7...-8 градусов.

Галерея: Холодный день в Риге

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