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В субботу похолодает до -13

rus.tvnet.lv/LETA
Обновлено 13 января 2024, 09:28
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Погода зимой
Погода зимой Фото: Schutterstock.com

Суббота, 13 января, будет преимущественно облачной, со второй половины дня территорию страны пересечет зона осадков, поэтому в Курземе ожидается снег, а на морском побережье - мокрый снег, прогнозируют синоптики.

Дороги в некоторых районах останутся скользкими, а во время снегопада ухудшится видимость.

Слабый восточный ветер утром сменится южным, юго-восточным и усилится до умеренного, на побережье порывистого. Максимальная температура воздуха составит от -2 до -7 градусов, на востоке -8 -13 градусов.

В Риге днем небо затянут облака, а к вечеру начнется снег. Слабый или умеренный юго-восточный ветер к вечеру станет порывистым. Максимальная температура воздуха составит -7...-8 градусов.

Галерея: Холодный день в Риге

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