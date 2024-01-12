Дженифер Германе выиграла этап Кубка Европы по горным лыжам

В первом заезде Германе была лучшей, финишировав за 50,48 секунды, а во втором она прошла дистанцию за 50,40 секунды, уступив только американке Лайле Лапаньи, которая прошла дистанцию за 50,29 секунды.

По сумме двух заездов Германе провела на трассе одну минуту и ​​40,88 секунды, опередив на 0,88 секунды норвежскую спортсменку и на 1,02 секунды опередив британскую горнолыжницу.

На этапах Кубка Европы это высшее достижение латвийской горнолыжницы. До сих пор самым высоким местом было 35-е место в слаломе, завоеванное в швейцарском городе Гштаад в январе 2021 года.

На старт вышли 94 лыжницы.

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