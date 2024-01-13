С 14 января в воскресные вечера в 18:25 на канале TV3 начинается показ нового документального сериала "Раскол", в котором центр исследовательской журналистики Re:Baltica обратит внимание на общественный раскол и вместе с этим на тему растущей ненависти, которая стала особенно актуальной после безжалостного нападения России на Украину.
Re:Baltica представляет документальный сериал "Раскол" о росте ненависти в обществе после начала Россией войны
Документальный сериал состоит из четырех частей, каждая из которых посвящена одному аспекту раскола.
"Мы решили его сделать, когда увидели, что после нападения России на Украину латвийское общество не сплотилось, а, наоборот, стало все больше разделяться на всех уровнях. Задача журналистов - зафиксировать это. Показать, как и почему это происходит. Понять, делают ли политические решения нас более защищенными. Сталкивать общество с мнениями, которые оно не очень хочет слышать. Спросить, имеет ли содержание политических дебатов какое-то отношение к тому, что мы сейчас непростительно отстаем от Литвы и Эстонии. Показать, каким образом устроены кампании в интернете, которые заканчиваются нападениями на конкретных людей или идеи", - отмечает автор идеи и редактор Re:Baltica Санита Емберга.
"Но журналисты могут заставить только задуматься. Сдержать самих себя можем только мы сами", - добавила она.
Первая часть "Вернусь только в танке" посвящена личным судьбам. В этой серии Re:Baltica рассказывает о жизни двух молодых женщин, которые имеют схожее происхождение, но после начала войны одна из них становится российской пропагандисткой, в то время как другая - противницей войны.
"Было интересно наблюдать, как повороты в жизни определяются тем, что мы читаем или смотрим", - говорит Емберга.
Во второй серии "Это Даугавпилс, детка!" зрители видят, как Re:Baltica приступила к беспрецедентному для Латвии эксперименту, создав в Даугавпилсе мобильную редакцию совместно с местным СМИ Chayka.lv. В течение недели под навесом на центральной улице журналисты разговаривали с людьми, чтобы понять, что в основном беспокоит жителей города, который часто считают чужим и непатриотичным.
"Для разговора необходимо, чтобы хотя бы один человек слушал. Мы как будто говорим друг с другом, но не слышим друг друга, - объясняет журналистка Re:Baltica Инесе Браже. - Мы хотели поговорить с Даугавпилсом, а не про Даугавпилс".
Третий эпизод "Ожидая поезд" посвящен политическим разногласиям и показывает, как обе стороны политического спектра питаются радикальными идеями, в то время как вопросы процветания остаются на заднем плане.
"Сплоченное общество означало бы более безопасную и более состоятельную Латвию. Вместо этого часть политиков продолжает искать врагов и вешать ярлыки", - рассуждает редактор Re:Check Эвита Пуриня.
В заключительной части "Я найду тебя и побью" Re:Baltica проникла в политическую организацию, чтобы показать, каким образом выстраиваются кампании в интернете, результатом которых является ненависть.
"В какой-то неопределенный момент мы перестали разговаривать в Интернете и начали просто ругаться. Агрессия стала нормой", - описывает автор сериала, журналистка Инга Спринге.
"Раскол" продолжает традицию предыдущей совместной работы Re:Baltica и TV3 "Латыши кармы" - показывать закулисье журналистики.
"Недоверие часто возникает из-за незнания методов нашей работы. Мы их показываем, - поясняет Емберга. - В этот раз мы также показываем то, как часто нам отказывают люди или человек просто пропадает, потому что боится высказать свое мнение. По сравнению с ситуацией 10-летней давности это ярко выраженно поменялось. Не разговаривай с теми, кого не считаешь своими".
"В интернете люди становятся более агрессивными, а их мнения более радикальными. Многие выбирают просто промолчать", - высказывается журналистка Re:Check Анния Петрова.
С 14 января по воскресеньям в 18:25 сериал "Раскол" будет доступен для просмотра на канале TV3, а также на телевидении Go3 и на TV3 Play. Позже сериал также можно будет увидеть на YouTube, в аккаунте Re:Baltica. Создание сериала поддержал Фонд поддержки СМИ, финансирование из которого Re:Baltica получила в рамках открытого конкурса.
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