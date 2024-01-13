Элвис Мерзликин о карьере в НХЛ: "Понятия не имею, что будет дальше"

Мерзликин не охранял ворота команды НХЛ "Коламбус Блю Джекетс" с 29 декабря, а также не входил в заявку команды в последних матчах.

"Я хочу, чтобы ко мне относились как к первому вратарю. Верю, что я такой и есть. Дело не дошло до того, что я чего-то требовал, но дошло до того, что обе стороны договорились. Я ни с кем не разговаривал, это работа моего агента. Я сейчас понятия не имею, что будет дальше", - пояснил Мерзликин.

"Если я буду играть, то буду делать это от всего сердца. Это моя семья, я вырос в НХЛ вместе с этой командой. Я хочу играть и не собираюсь быть третьим номером, могу вас заверить. После всей работы, которую я проделал летом, я хочу играть", - добавил он.

Свой следующий матч "Блю Джекетс" проведут в субботу, 13 января, когда примут у себя команду "Сиэтл Кракен". Главный тренер Коламбуса Паскаль Венсан сообщил, что Мерзликин в этой игре будет на скамейке запасных, а безопасность ворот хозяев поля будет поручена Даниилу Тарасову.

В 23 играх этого сезона Мерзликин забивал в среднем 3,25 гола и отражал 90,7% бросков.

С 35 очками в 42 матчах "Блю Джекетс" занимает в Восточной конференции 15-е место.

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