Остапенко одержала победу на турнире WTA 500 в Аделаиде

Остапенко, занимающая 12-е место в рейтинге WTA под шестым номером в турнире, обыграла россиянку Дарью Касаткину (15-е место в рейтинге WTA) со счетом 6-3, 6-2.

Остапенко допустила меньше двойных ошибок на подачах, чем ее соперница (2:4), при этом подавала точнее. Остапенко использовала пять из девяти брейк-пойнтов, а Касаткина - два из семи.

За весь матч Остапенко выиграла 65 из 113 партий.

Это седьмой успех Остапенко в одиночных турнирах WTA.

За победу в Австралии латвийская теннисистка заработала 500 очков мирового рейтинга, что позволит ей вернуться в первую десятку рейтинга WTA.

Обе теннисистки встречались на корте семь раз, пять из которых выиграла Остапенко. В последний раз они встречались в прошлом году в 1/8 финала римского турнира серии WTA 1000, где латвийская спортсменка завоевала победу в трех сетах.

В первом круге турнира Остапенко победила румынку Сорану Кырстя (26-е место ​​WTA) со счетом 2-6, 6-2, 6-4, во втором обыграла француженку Каролин Гарсию (20-е место WTA) со счетом 6-4, 5-7, 6-4, в четвертьфинале обыграла украинку Марту Костюк (41-е место WTA 41) со счетом 7-5, 6-3, а в полуфинале победила россиянку Екатерину Александрову (21-е место WTA) со счетом 6-2, 7-6 (7:3).

Касаткина в первом раунде обыграла американку Клер Лю (104-е место WTA) со счетом 6-4, 6-3, во втором - россиянку Анну Калинскую (75-е место) со счетом 5-7, 6-4, 7-5. В четвертьфинале и полуфинале соперницы Касаткиной не вышли на корт, из-за чего спортсменка вышла в финал.

Остапенко участвовала в турнире серии WTA 500 в Брисбене на прошлой неделе и дошла до четвертьфинала. Касаткина также дошла до четвертьфинала, уступив второй ракетке WTA Арине Соболенко из Беларуси.

После турнира в Аделаиде, с 14 по 28 января, теннисисткам предстоит сразиться в первом в сезоне турнире "Большого шлема" - Открытом чемпионате Австралии.

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