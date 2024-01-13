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Фото, видео ⟩ На складе компании Wildberries в Петербурге произошел пожар площадью 70 000 кв. метров

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На складе компании Wildberries в Петербурге произошел пожар площадью 70 000 кв. метров
На складе компании Wildberries в Петербурге произошел пожар площадью 70 000 кв. метров Фото: Twitter/@nexta_tv

Утром в субботу, 13 января, на складе российской интернет-торговой компании Wildberries в Санкт-Петербурге произошел пожар, охвативший площадь 70 000 квадратных метров.

Российские СМИ сообщают, что одна из версий пожара - поджог. По другим данным, причиной возгорания стала неисправность электропроводки.

Видео: Пожар на складе Wildberries в Санкт-Петербурге

Сообщается, что пожарная сигналицзация на складе была отключена, так как до этого несколько раз срабатывала ложно.

РБК напоминает, что вечером 10 января у здания произошла массовая драка между мигрантами. В результате с колото-резаными ранами был госпитализирован 33-летний гражданин Азербайджана - сотрудник Wildberries. Также пострадал 35-летний безработный гражданин Таджикистана. После этого на складе два дня проводились рейды силовиков.

В МЧС России в субботу подтвердили, что пострадавших в складском комплексе в Пушкинском районе Санкт-Петербурга нет.

В тушении пожара, охватившего общую площадь 70 тысяч квадратных метров, приняли участие 286 человек и 57 технических единиц. В субботу утром пожар был локализован, работы по тушению продолжаются.

Позднее в Госстройнадзоре РФ подтвердили, что склад работал незаконно - в 2022 году зданию выдали заключение о соответствии, но после этого сертификацию не проводили.

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