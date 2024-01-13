Эстонский фигурист стал серебряным призером чемпионата Европы

11 января эстонский фигурист Александр Селевко на продолжающемся в Каунасе чемпионате Европы по фигурному катанию завоевал малую бронзовую медаль, набрав за короткую программу больше 90 баллов. По итогам произвольной программы, исполненной 12 января, он набрал 166,94, что стало его новым личным рекордом, рекордом Эстонии и принесло спортсмену серебряную медаль чемпионата Европы, пишет Rus.Postimees.
Денис Васильев (Латвия) - в самом начале допустил падение, потом ошибся на втором прыжковом элементе. В общем итоге он допустил в своей программе три серьезных промаха и набрал 155,08 балла, завоевав шестое место.
Габриэль Франжипани (Италия) заявил в своей программе два четверных прыжка, но реализовал только четверной сальхов. В программе он допустил лишь единственную ошибку и опередил своего конкурента Маттео Риццо (Италия, 150,87) - набрал 162,58 балла.
Воспитанник тренера Ирины Кононовой Александр Селевко так же, как и Франжипани, не рискнул ставить второй четверной, но первый исполнил великолепно. С блеском откатал свою программу и набрал 166,94 балла. По итогам проката он занял второе место и завоевал серебряную медаль.
Адам Сяо Хим Фа (Франция) вполне заслуженно и ожидаемо набрал 182,04 балла и стал чемпионом Европы в мужском одиночном катании.
Места распределились следующим образом:
1. Адам Сяо Хим Фа (Франция) 182,04
2. Александр Селевко (Эстония) 166,94
3. Маттео Риццо (Италия) 162,58
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