Эстонский фигурист стал серебряным призером чемпионата Европы

Денис Васильев (Латвия) - в самом начале допустил падение, потом ошибся на втором прыжковом элементе. В общем итоге он допустил в своей программе три серьезных промаха и набрал 155,08 балла, завоевав шестое место.

Габриэль Франжипани (Италия) заявил в своей программе два четверных прыжка, но реализовал только четверной сальхов. В программе он допустил лишь единственную ошибку и опередил своего конкурента Маттео Риццо (Италия, 150,87) - набрал 162,58 балла.

Воспитанник тренера Ирины Кононовой Александр Селевко так же, как и Франжипани, не рискнул ставить второй четверной, но первый исполнил великолепно. С блеском откатал свою программу и набрал 166,94 балла. По итогам проката он занял второе место и завоевал серебряную медаль.

Адам Сяо Хим Фа (Франция) вполне заслуженно и ожидаемо набрал 182,04 балла и стал чемпионом Европы в мужском одиночном катании.

Места распределились следующим образом: 1. Адам Сяо Хим Фа (Франция) 182,04 2. Александр Селевко (Эстония) 166,94 3. Маттео Риццо (Италия) 162,58

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