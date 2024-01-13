Латвийские саночники завоевали серебро и бронзу на чемпионате Европы

Латвийские саночники Мартиньш Ботс и Робертс Плуме заняли второе место в соревнованиях двоек на проходящем в Австрии четвертом этапе Кубка мира, который одновременно являлся и чемпионатом Европы. С другой стороны, Марта Робежниеце и Кития Богданова стали четвертыми на этапе Кубка мира, завоевав бронзу на чемпионате Европы.