Латвийские саночники завоевали серебро и бронзу на чемпионате Европы

Латвийские саночники Мартиньш Ботс и Робертс Плуме заняли второе место в соревнованиях двоек на проходящем в Австрии четвертом этапе Кубка мира, который одновременно являлся и чемпионатом Европы. С другой стороны, Марта Робежниеце и Кития Богданова стали четвертыми на этапе Кубка мира, завоевав бронзу на чемпионате Европы.
После первого заезда Ботс/Плуме занимали третье место, а во втором заезде показали второе лучшее время, уступив 0,172 секунды чемпионам Томасу Штою и Вольфгангу Киндлу из Австрии по сумме двух заездов. Чемпионы завершили оба заезда за одну минуту и 18,690 секунды.
Лучшее время среди женских двоек показал немецкий экипаж Джессика Дегенхардт-Шайенн Розенталь, выиграв в двух заездах со временем 1 минута 20,178 секунды. Второе место заняли итальянки Андреа Веттер и Марион Оберхофер, уступив немецкому дуэту 0,014 секунды. Третьими финишировали американки Чевонна-Челси Форган/София Киркби, уступившие победительницам 0,206 секунды.
Робежниеце и Богданова заняли четвертое место в Кубке мира, что обеспечило им бронзовую медаль чемпионата Европы. Они уступили немкам 0,260 секунды.
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