"Не попадал в неприятности". В США убит 35-летний латвиец

"Мы в часовом поясе на восемь часов впереди, поэтому новогодний вечер у нас был чуть раньше. По этой причине мы ему позвонили", - вспоминает брат жертвы Мартиньш.

"Он отправился в США, чтобы проветрить голову и посмотреть, как в мире живут другие люди, и попытаться найти свой жизненный путь", - продолжает брат.

Тело Карлиса до сих пор находится в офисе судмедэксперта в Далласе.

"Сейчас я надеюсь, что мы делаем последние шаги. К сожалению, установить личность было сложно, так как на тот момент у него не было документов", - рассказал Мартиньш.

"Надеюсь, кто-то позвонит мне с информацией и расскажет, что произошло. Кто подошел к грузовику или разговаривал с ним. Любая, любая информация поможет", - сказал детектив Груб.

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