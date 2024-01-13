"Не попадал в неприятности". В США убит 35-летний латвиец

В новогоднюю ночь в США был убит гражданин Латвии, сообщают американские СМИ.
Преступление произошло в новогоднюю ночь в Далласе, однако теперь раскрыты новые факты убийства.
35-летний Карлис находился в США всего два месяца. Всего за несколько часов до смерти он прибыл в Даллас, сообщает Fox News.
В Карлиса несколько раз выстрелили в тот момент, когда он сидел в своем рабочем автомобиле.
"Он всего пару месяцев назад прибыл в США. Был трудолюбивый парень, не попадал ни в какие неприятности или подобные ситуации", - сказал детектив полиции Далласа Дэвид Груб.
Именно из-за работы латвиец отправился в Даллас.
"Он работал в компании в Чикаго. Жил во Флориде. Это был его первый визит в Даллас. Он думал, что будет делать то, что делают американцы в канун Нового года - сидеть и смотреть салют", - сказал детектив Груб.
"Никто о нем ничего не слышал. Семья не смогла его найти, начала волноваться, после чего его нашли здесь", - продолжает следователь.
Карлиса нашли примерно через 30 часов после его последнего разговора с семьей в Латвии.
"Мы в часовом поясе на восемь часов впереди, поэтому новогодний вечер у нас был чуть раньше. По этой причине мы ему позвонили", - вспоминает брат жертвы Мартиньш.
"Он отправился в США, чтобы проветрить голову и посмотреть, как в мире живут другие люди, и попытаться найти свой жизненный путь", - продолжает брат.
Тело Карлиса до сих пор находится в офисе судмедэксперта в Далласе.
"Сейчас я надеюсь, что мы делаем последние шаги. К сожалению, установить личность было сложно, так как на тот момент у него не было документов", - рассказал Мартиньш.
"Надеюсь, кто-то позвонит мне с информацией и расскажет, что произошло. Кто подошел к грузовику или разговаривал с ним. Любая, любая информация поможет", - сказал детектив Груб.
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