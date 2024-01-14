Фото, видео ⟩ Порзиньгис помог "Селтикс" одержать убедительную победу

Бостонцы обыграли команду "Хьюстон Рокетс" под руководством своего бывшего главного тренера Име Удока со счетом 145:113 (35:31, 34:27, 43:28, 33:27).

Галерея: Матч "Селтикс" против "Хьюстон Рокетс"

"Селтикс" с латвийцем набрали на 23 очка больше, чем пропустили.

Возглавил победителей Джейлен Браун с 32 очками, Джейсон Тейтум заработал 27 очков, но досрочно завершил игру из-за двух технических замечаний. Резервист Пэйтон Притчард завоевал 19 очков.

Кэм Уитмор набрал в пользу гостей 22 очка, а Альперен Шенгюн - 19 очков и десять подборов.

"Селтикс" с 30 победами в 39 матчах находятся на первом месте в Восточной конференции и во всей лиге, а "Рокетс" с балансом 19-19 занимают десятое место на Западе.

Видео: Фрагменты матча

Тем временем Давис Бертанс остался на скамейке запасных в матче, в котором "Тандер" из Оклахома-Сити обыграл дома "Мэджик" из Орландо с результатом 112:100 (23:21, 26:19, 37:33, 26:27).

Оклахома-Сити выиграл 27 из 38 игр и занимает второе место в Западной конференции после "Миннесота Тимбервулвз" с такими же показателями. "Мэджик" с 21 победой в 39 матчах занимает восьмое место в Восточной конференции.

RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!