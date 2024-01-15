Украинские СМИ: над Азовским морем сбит российский самолет-разведчик А-50

По данным СМИ, удар по А-50 нанесли около 21:10–21:15 по местному времени в районе Кирилловки в Запорожской области. После этого самолет пропал с радаров и перестал отвечать на запросы тактической авиации.

Украинские издания утверждают, что пилот российского Су-30 видел, как загорелось и упало неустановленное воздушное судно.

Также сообщалось, что украинские военные подбили воздушный командный пункт Ил-22М11, бортовой номер 75106, в районе Стрелкового в Херсонской области вечером 14 января. Из-за полученных повреждений экипаж самолета запросил эвакуацию, вызвал скорую помощь и пожарных. Источник "РБК-Украины" представил перехваченный разговор пилота самолета с диспетчером аэродрома в Анапе, подлинность записи не подтверждена.

Заместитель председателя комитета Верховной рады Украины по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Юрий Мысягин сообщил, что ИЛ-22М исчез с радаров после того, как начал снижаться в районе Керчи.

В командовании Воздушных Сил ВСУ пока это не комментировали.

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