"Спасибо, что вы на стороне свободы": Зеленский опубликовал обращение к странам Балтии

Thank you for being on the side of freedom!



🇱🇹 🇱🇻 🇪🇪 pic.twitter.com/tui1vNqgeq — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 14, 2024

Зеленский посетил все три страны Балтии в среду, 10 января, и четверг, 11 января. За визитом в Ригу в течение дня следил портал RUS TVNET.

В конце недели Зеленский опубликовал двухминутное видео, в котором видны его встречи и дружеские отношения с политическими лидерами стран Балтии.

Зеленский заявляет на видео, что страны Балтии стали одними из самых активных защитников свободы после вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года, которые не склоняются перед тиранией.

Зеленский также поблагодарил за теплоту и солидарность, которую страны Балтии проявили к Украине во время войны. На заднем плане тем временем показаны кадры с демонстраций в поддержку Украины, а также обозначение улицы Независимости Украины в тихом центре Риги - был переименован участок, где находится российское посольство.

"Спасибо всем, что вы с нами. Спасибо за каждый пакет поддержки наших героев и всех украинцев. Спасибо за вашу решимость оказать давление на Россию", - сказал Зеленский.

"Спасибо, что вы на стороне свободы", - добавил Зеленский. Видео заканчивается словами "спасибо" на языках всех трех стран Балтии.

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