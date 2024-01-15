Латвийский борец вольного стиля Юрченко умер в возрасте 26 лет

Бывший латвийский борец вольного стиля Альберт Юрченко скончался в возрасте 26 лет, сообщила в понедельник, 15 января, на своей странице в Facebook Латвийская федерация спортивной борьбы.
Федерация напоминает, что Юрченко был одним из самых талантливых молодых борцов Латвии.
За свою спортивную карьеру он завоевал медали чемпионатов мира и Европы по вольной борьбе в возрастных группах до 17, до 20 и до 23 лет.
Юрченко завершил спортивную карьеру в 2019 году.
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