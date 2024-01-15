Не откладывай рождение ребенка! Не упусти свой шанс на счастье!

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- Планируя беременность, женщине следует тщательно следить за своим здоровьем. На что нужно обращать особое внимание?

- Я бы посоветовал женщинам, в числе прочего, обращать внимание на свой вес. Избыточный вес или, тем более, ожирение крайне негативно влияют на фертильность, а также увеличивают риск развития других заболеваний. Даже при проведении медицинского оплодотворения у пациенток с лишним весом ожидаемые результаты хуже, поскольку хуже качество яйцеклеток и эндометрия, хуже функционируют яичники... Поэтому перед началом процедуры медицинского оплодотворения желательно произвести коррекцию веса.

- Не секрет, что многие медицинские манипуляции сегодня — весьма недешевое «удовольствие». А как обстоит дело с медицинским оплодотворением?

- У латвийских женщин в возрасте до 41 года в случае, если по какой-то причине медицинского характера у них возникает необходимость в процедуре ЭКО (искусственном оплодотворении), есть возможность сделать это в рамках Государственной программы — то есть, за счет государства.И еще одна хорошая новость: правительство прислушалось к нам — специалистам-репродуктологам, и с 1 января этого года государственное финансирование в области медицинского оплодотворения будет доступно также женщинам, страдающим онкологическими заболеваниями.