Не откладывай рождение ребенка! Не упусти свой шанс на счастье!

Вот уже более четверти века команда Клиники EGV работает, чтобы помочь людям, в том числе уже потерявшим надежду стать родителями, обрести желанного малыша. Зарождение новой жизни — это всегда чудо, которое не перестает удивлять и вдохновлять медиков всякий раз, когда происходит.
Однако, каких бы высот ни достигала сегодня репродуктивная медицина, специалист в области лечения бесплодия, гинеколог - репродуктолог Клиники EGV, Др. Никита Шубников призывает все-таки не откладывать надолго рождение ребенка. Ведь период жизни, отведенный человеку природой для того, чтобы стать родителем, не бесконечен!
- Когда следует обратиться к специалисту – репродуктологу?
- Как и при любой проблеме со здоровьем, чем раньше начато лечение, тем больше шансов на благоприятный результат. К сожалению, многие пары слишком долго пребывают в уверенности, что «еще успеют», и лишь где-то к 35-40 годам, когда так и не получается зачать ребенка естественным путем, обращаются наконец к специалисту по лечению бесплодия. А запланируй пара рождение ребенка раньше, то и проблемы были бы выявлены раньше; соответственно, вероятность наступления беременности естественным путем была бы выше.
Может показаться, что бесплодных пар сегодня стало больше. Но это вполне естественно: чем старше пара, тем ниже фертильность - то есть, способность зачать ребенка естественным путем. После 42 лет редкой женщине удается забеременеть с помощью собственных, а не донорских яйцеклеток. В свою очередь, чем солиднее возраст отца, тем дольше время наступления зачатия; также снижается эффективность медицинского оплодотворения, возрастает риск спонтанных абортов или развития некоторых заболеваний у новорожденного. Так что в здоровье ожидаемого малыша важную роль играет возраст обоих родителей.
- Планируя беременность, женщине следует тщательно следить за своим здоровьем. На что нужно обращать особое внимание?
- Я бы посоветовал женщинам, в числе прочего, обращать внимание на свой вес. Избыточный вес или, тем более, ожирение крайне негативно влияют на фертильность, а также увеличивают риск развития других заболеваний. Даже при проведении медицинского оплодотворения у пациенток с лишним весом ожидаемые результаты хуже, поскольку хуже качество яйцеклеток и эндометрия, хуже функционируют яичники... Поэтому перед началом процедуры медицинского оплодотворения желательно произвести коррекцию веса.
- Не секрет, что многие медицинские манипуляции сегодня — весьма недешевое «удовольствие». А как обстоит дело с медицинским оплодотворением?
- У латвийских женщин в возрасте до 41 года в случае, если по какой-то причине медицинского характера у них возникает необходимость в процедуре ЭКО (искусственном оплодотворении), есть возможность сделать это в рамках Государственной программы — то есть, за счет государства.И еще одна хорошая новость: правительство прислушалось к нам — специалистам-репродуктологам, и с 1 января этого года государственное финансирование в области медицинского оплодотворения будет доступно также женщинам, страдающим онкологическими заболеваниями.
Это очень важно, и вот почему.У женщин, которым пришлось пройти курс либо химиотерапии, либо лучевой терапии, либо подвергнуться радикальной операции, часто наступает необратимое бесплодие, - то есть, после излечения от онкологического заболевания женщина лишается способности стать матерью.Но если прогноз хороший, и если перед лечением онкозаболевания заморозить яйцеклетки, то пациентка после выздоровления вполне может забеременеть и родить здорового малыша. Однако заморозку яйцеклеток необходимо производить очень оперативно, даже месяц ожидания для пациенток- это слишком долго. мужчины могут заморозить свой генетический материал для использования в медицинском оплодотворении, когда они излечатся от экологии.
Узнать о том, что у тебя злокачественная опухоль — это страшное потрясение для любого человека. А когда у женщины репродуктивного возраста к страшному диагнозу добавляется еще и сознание, что даже если выздоровеет, у нее никогда не будет детей, - это просто выбивает почву из-под ног. Поэтому очень важно информировать пациенток о такой возможности — заморозить яйцеклетки перед лечением от онкозаболевания, чтобы использовать их позже, после окончательного выздоровления и восстановления.
Чтобы сохранить свой генетический материал, женщине -если сданы все необходимые анализы, - требуется около двух недель. Необходимую информацию пациентке даст во время консультации гинеколог — репродуктолог.И, помимо чисто практической составляющей — сохранения яйцеклеток для беременности в будущем, это чисто психологически придаст женщине сил, настроит на позитивный лад и вселит веру, что после завершения лечения от рака ее жизнь не только вернется в привычное русло, но и одарит ее счастливым материнством.
Аналогичная система действует и в отношении мужчин, которым предстоят процедуры, связанные с лечением от онкозаболеваний: мужчины также имеют возможность заморозить свой генетический материал, который впоследствии сможет быть использован в медицинском оплодотворении.
Клиника EGV
Рига, улица Лачплеша 38