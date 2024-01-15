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Видео ⟩ Серьезная авария под Озолниеки. Пострадали четыре человека

rus.tvnet.lv
Обновлено 15 января 2024, 17:16
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Серьезная авария под от Озолниеки.
Серьезная авария под от Озолниеки. Фото: Ekrānuzņēmums no video

В понедельник, 15 января, недалеко от Озолниеки в Елгавском крае произошло серьезное ДТП, сообщил портал Sadursme, собирающий информацию очевидцев.

Видно, что столкнулись два автомобиля, один из которых находится в кювете, а другой остался на дороге.

Latvijas Valsts ceļi пишет, что дорожно-транспортное происшествие произошло на шестом километре трассы Р100 Елгава - Далбе. Сообщается, что на месте происшествия перекрыто движение транспорта.

Портал TVNET связался с полицией, чтобы узнать подробности произошедшего.

В полиции рассказали, что 15 января в 13:56 Государственная полиция получила информацию о дорожно-транспортном происшествии в Озолниекской волости. В аварию попали три транспортных средства - грузовик и два легковых автомобиля.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали четыре человека, в том числе мужчина 2004 года рождения, доставленный в медицинское учреждение.

В настоящее время на месте происшествия проводятся работы, обстоятельства происшествия выясняются.

Видео: Место аварии

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