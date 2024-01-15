Видео ⟩ Серьезная авария под Озолниеки. Пострадали четыре человека

Видно, что столкнулись два автомобиля, один из которых находится в кювете, а другой остался на дороге.

Latvijas Valsts ceļi пишет, что дорожно-транспортное происшествие произошло на шестом километре трассы Р100 Елгава - Далбе. Сообщается, что на месте происшествия перекрыто движение транспорта.

Портал TVNET связался с полицией, чтобы узнать подробности произошедшего.

В полиции рассказали, что 15 января в 13:56 Государственная полиция получила информацию о дорожно-транспортном происшествии в Озолниекской волости. В аварию попали три транспортных средства - грузовик и два легковых автомобиля.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали четыре человека, в том числе мужчина 2004 года рождения, доставленный в медицинское учреждение.

В настоящее время на месте происшествия проводятся работы, обстоятельства происшествия выясняются.

Видео: Место аварии

⚠️⛔️Satiksmes negadījums uz a/c Jelgava - Dalbe (P100, https://t.co/N9Q6npm3Ry). Satiksme negadījuma vietā bloķēta, informē @ugunsdzeseji. pic.twitter.com/5AQ5xHb26x — Latvijas Valsts ceļi (@LVceli) January 15, 2024

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