Анастасия Самойлова и Тина Граудиня - лучший дуэт в пляжном волейболе Латвии

В Латвии прошла церемония награждения лучших волейболистов страны: VOLEJBOLA GADA BALVĀ 2023.
Событие проходит уже в шестой раз: стараниями зрителей, спортивных журналистов и Латвийской федерации волейбола определяются звезды спорта, которые внести свою лепту в развитие классического и пляжного волейбола Латвии. Выбирают не только лучших спортсменов, но и их наставников, а также судей.
Лучшими волейболистами года в Латвии признаны Марта Левинска и Кристап Шмит. А среди команд пляжного волейбола – дуэт Анастасия Самойлова и Тина Граудиня. Звание же восходящей звезды присвоено Арманду Рокьянсу.
Титул волейбольной команды года завоевала Ezerzeme\DU.
Статус лучшего тренера года по классическому волейболу получил Рихард Пукитис, по пляжному – Атварс Вилде, а лучшим молодежным тренером признан Марис Венсбергс.
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