Анастасия Самойлова и Тина Граудиня - лучший дуэт в пляжном волейболе Латвии

Событие проходит уже в шестой раз: стараниями зрителей, спортивных журналистов и Латвийской федерации волейбола определяются звезды спорта, которые внести свою лепту в развитие классического и пляжного волейбола Латвии. Выбирают не только лучших спортсменов, но и их наставников, а также судей.