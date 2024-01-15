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Анастасия Самойлова и Тина Граудиня - лучший дуэт в пляжном волейболе Латвии

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Дуэт пляжного волейбола Анастасия Самойлова и Тина Граудиня
Дуэт пляжного волейбола Анастасия Самойлова и Тина Граудиня Фото: пресс-фото, facebook.com/volejbolslv/

В Латвии прошла церемония награждения лучших волейболистов страны: VOLEJBOLA GADA BALVĀ 2023.

Событие проходит уже в шестой раз: стараниями зрителей, спортивных журналистов и Латвийской федерации волейбола определяются звезды спорта, которые внести свою лепту в развитие классического и пляжного волейбола Латвии. Выбирают не только лучших спортсменов, но и их наставников, а также судей.

Лучшими волейболистами года в Латвии признаны Марта Левинска и Кристап Шмит. А среди команд пляжного волейбола – дуэт Анастасия Самойлова и Тина Граудиня. Звание же восходящей звезды присвоено Арманду Рокьянсу.

Титул волейбольной команды года завоевала Ezerzeme\DU.

Статус лучшего тренера года по классическому волейболу получил Рихард Пукитис, по пляжному – Атварс Вилде, а лучшим молодежным тренером признан Марис Венсбергс.

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