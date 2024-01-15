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Лидером партии "За стабильность!" на выборах в Европарламент будет Никита Пинин

rus.tvnet.lv/LETA
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Партия "За стабильность!"
Партия "За стабильность!" Фото: Zane Bitere / LETA

Лидером партии "За стабильность!" на выборах в Европейский парламент будет Никита Пинин, сообщил агентству LETA лидер партии Алексей Росликов.

По словам Росликова, лидер списка - политик нового поколения, который "родился в свободной и независимой Латвии, способен мощно и конкретно формулировать будущие приоритеты и направления развития страны".

"За стабильность!" ставит упор на новые лица в политике, что является "единственным ключом к переменам и глобальной безопасности в нынешние тревожные времена", подчеркнул Росликов.

Он также сообщил, что работа над списком кандидатов партии на выборах в Европарламент продолжается.

Выборы в Европарламент состоятся в Латвии 8 июня.

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