Опрос: латвийцы скорее не поддерживают бойкот Олимпиады из-за спортсменов из РФ и РБ

С утверждением "Латвийским спортсменам следует участвовать в Олимпийских играх в Париже в том числе если там будут нейтральные атлеты из России и Беларуси" категорически не согласны 14% опрошенных латвийцев. 12% скорее не согласны с утверждением, у 20% - нейтральное отношение.

Скорее согласны же с этим утверждением 16% опрошенных, определенно согласен 31%. 7% респондентов не смогли сформулировать мнения по этому вопросу.

Сам латвийский комитет же хочет сначала дождаться позиции Украины по этому вопросу. В воюющей стране на эту тему звучали разные мнения, однако окончательное решение сформулировано так и не было. ЛОК заявлял ранее, что спешить с отзывом участия латвийских спортсменов с Олимпиады не стоит, поскольку до Игр еще много времени.

По данным опроса, ни в одной возрастной группе не было явно отрицательного отношения к идее участия спортсменов из Латвии в Олимпиаде, если там будут нейтральные спортсмены из России и РФ. При этом наиболее склонными к бойкоту оказались жители Видземе: там идею соревнований латвийских спортсменов вместе с нейтральными из РФ и РБ категорически не поддерживают 22% опрошенных. 20% - скорее не поддерживают.

Наибольшую поддержку участию спортсменов из Латвии в Парижских играх, несмотря на участие атлетов из РФ и РБ под нейтральными флагами, выразили респонденты русской национальности (51% - определенно за) и "другой национальности" (55% определенно за). Среди латышей 20% однозначно против участия в Играх в такой ситуации, 17% скорее против, 20% остались нейтральны, 17% считают, что участвовать скорее надо, чем не надо, а 18% - что участвовать точно нужно.

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