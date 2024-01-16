Синоптики: Оттепель ожидается уже на следующей неделе

Ночью на среду, 17 января, и утром этого дня небо прояснится, а температура воздуха опустится до -10..-20 градусов. День будет довольно солнечным, в Курземе пасмурнее. Существенных осадков не ожидается.

В четверг во многих местах пройдет снег, температура воздуха поднимется до +1..-2 градусов в Курземе и -3..-5 градусов на востоке страны. Аналогичная температура ожидается в пятницу, когда будет как солнце, так и снежные облака.

Галерея: Оттепель в Риге

Ожидается, что в выходные дни Латвию пересечет циклон, поэтому осадков будет больше, также ожидается метель.

На следующей неделе с порывистым юго-западным ветром температура воздуха будет подниматься до +1..+6 градусов. Периодически ожидаются осадки, зачастую дождь, из-за чего во многих местах растает снег.

По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, толщина снега во вторник в 7 часов утра составила от двух сантиметров в Павилосте и трех в Салдусе, до 21 см в Пиедруе Краславского края, 22 см в Ирбене Вентспилсского края и 24 см в Алуксне.

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