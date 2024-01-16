Остапенко с победы стартовала на Australian Open

Латвийская теннисистка Алёна Остапенко с победы стартовала на Открытом чемпионате Австралии - 2024.
В первом раунде соревнований Остапенко, занимающая 10-е место в рейтинге WTA, обыграла австралийку Кимберли Биррел (116 WTA) - 7:6 (7:5), 6:1.
Остапенко пять раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из 12 заработанных. На счету Биррелл четыре эйса, семь двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из восьми.
Матч продолжался 1 час 42 минуты. Это была первая официальная встреча спортсменок.
Во втором круге соревнований в Мельбурне Остапенко встретится с победительницей противостояния Петра Мартич (Хорватия) - Айла Томлянович (Австралия).
Женский турнир Australian Open завершится 27 января.
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