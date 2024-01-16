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Из-за незнания латышского могут запретить работать няням и помощникам учителей

rus.tvnet.lv/LETA
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Няня. Иллюстративное фото
Няня. Иллюстративное фото Фото: pex

Для нянь и помощников учителей могут быть введены ограничения на работу в образовательном учреждении, если Центр государственного языка (VVC) установит, что их уровень владения государственным языком недостаточен для выполнения профессиональных и должностных обязанностей, свидетельствует проект плана действий правительства.

Соответствующие ограничения планируется ввести до 31 августа 2026 года.

Министр образования и науки Анда Чакша ранее неоднократно подчеркивала, что муниципальные управления образования вместе с директорами школ должны обеспечить, чтобы в школах работали учителя, говорящие по-латышски не только "на бумаге".

Как указала министр, самоуправления должны сами выяснять ситуацию и использовать доступные меры поддержки, а не ждать проверки, чтобы потом искать решения. По словам Чакши, переход на обучение исключительно на латышском языке является также вопросом безопасности, поэтому обратного пути нет.

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