Из-за незнания латышского могут запретить работать няням и помощникам учителей

Соответствующие ограничения планируется ввести до 31 августа 2026 года.

Министр образования и науки Анда Чакша ранее неоднократно подчеркивала, что муниципальные управления образования вместе с директорами школ должны обеспечить, чтобы в школах работали учителя, говорящие по-латышски не только "на бумаге".

Как указала министр, самоуправления должны сами выяснять ситуацию и использовать доступные меры поддержки, а не ждать проверки, чтобы потом искать решения. По словам Чакши, переход на обучение исключительно на латышском языке является также вопросом безопасности, поэтому обратного пути нет.

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