"У нас восемь детей". Семья, потерявшая дом в пожаре, просит о помощи

Как сообщила RUS TVNET представитель Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) Виктория Грибусте, в пятницу, 12 января, в 14:28 пожарные и спасатели прибыли в Ценскую волость Елгавского края, где возник пожар в жилом доме. По прибытии на место было обнаружено, что горит крыша двухэтажного жилого дома площадью 360 кв. м, чердак площадью 180 кв. м и второй этаж площадью 160 кв. м. До приезда VUGD из здания эвакуировались пять человек. В 23:04 пожар высокой опасности был ликвидирован.

На следующей день посты о пожаре стали появляться в соцсетях. Оказалось, что дом принадлежал многодетной семье, отец которой рассказал о несчастном случае и попросил общественность о помощи.

"У нас в семье 8 детей. Три года назад мы купили дом Dzelmītes в поселке Яунпетерниеки Елгавского края. Дому было более 100 лет, но мы потихоньку ремонтировали его самостоятельно - на втором этаже у некоторых детей уже были свои комнаты. У нас был сад с теплицей, кое-что из необходимого мы выращивали сами. Дети были отличными помощниками в саду.

Позавчера дом сгорел в результате пожара. На первом этаже дома промокли и полуразрушились стены, которые восстановлению не подлежат. Пожар начался в результате возгорания одной из печей. Слава Богу, мы сами целы!" - написал в своем Facebook многодетный отец Эдмунд Спрогис.

Он сообщил, что сейчас проживает с детьми во временном жилище в Озолниеки, которое семье выделило самоуправление. По его словам, многие уже пожертвовали семье одежду, бытовые вещи и еду. В планах у семьи построить новый дом рядом. Реквизиты для помощи семье указаны в посте Эдмунда.

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