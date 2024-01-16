Украина объявила об эвакуации части сел в Харьковской области

Российские войска оккупировали большие территории Харьковской области вскоре после начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года и продолжают свои усилия по завоеванию территории, несмотря на потерю там позиций.

В двух громадах (территориальных общинах) Харьковской области объявлена обязательная эвакуация, сообщил .

По словам главы областной военной администрации Олега Синегубова, из-за небезопасной ситуации людям необходимо эвакуироваться из Контрашевской и Куриловской громад (территориальных общин) Купянского района, на который ведет наступление российская армия.

Синегубов сообщил, что приказ об эвакуации коснется примерно 3043 жителей, в том числе 279 детей. В чем конкретно заключается угроза со стороны России, он не уточнил.

К эвакуации призывают людей, проживающих в населенных пунктах: Благодатовка, Вишневка, Васильевка, Большая Шапковка, Гусинка, Грушевка, Дорошевка, Егоровка, Курочкино, Ковалевка, Николаевка Первая, Моначиновка, Московка, Нечволодовка, Просянка, Прилютово, Самборовка, Смородьковка, Соболевка, Садовое, Цибовка - Кондрашевской громады, а также Белое, Воронцовка, Лесная Стенка, Сеньково, Синиха - Куриловской громады.

Украинские власти обещают, обеспечить всех эвакуированных жильем и поддержкой от международных гуманитарных организаций.

Российские войска пытаются захватить райцентр Купянск, важный железнодорожный узел. До войны в городе проживало около 30 000 жителей.

Украина регулярно приказывает мирным жителям эвакуироваться из городов и сел, подвергшимся нападению России, но жители не всегда подчиняются.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!