СМИ: Бриедис и Опетая встретятся на ринге в Эр-Рияде

Латвийский боксер Майрис Бриедис проведет реванш с австралийцем Джаем Опетаей 17 февраля, в день боя Тайсона Фьюри и Александра Усика, сообщает издание iFL TV.
17 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится масштабный боксерский турнир Ring of Fire, главным событием которого станет поединок тяжеловесов Тайсона Фьюри и Александра Усика.
Тогда же в андеркарде состоится бой-реванш трехкратного чемпиона мира в первом тяжелом весе латвийца Майриса Бриедиса и австралийца Джая Опетаи. На кону - вакантный титул IBF.
Предыдущая встреча бойцов состоялась в июле 2022 года в Австралии и завершилась победой Опетаи, а Бриедис попрощался с поясом чемпиона IBF в первом тяжелом весе (до 90,7 килограмма).
39-летний Бриедис за свою профессиональную боксерскую карьеру одержал 28 побед, 20 из которых - нокаутом. До боя с Опетаей он потерпел всего одно поражение - в полуфинале Мировой боксерской суперсерии (WBSS) в Риге, где выступал против украинца Александра Усика.
28-летний Опетая выиграл все 24 боя и 19 из них завершил нокаутом. После встречи с Бриедисом он провел свои бои в сентябре и декабре прошлого года, победив Джордана Томпсона и Эллиса Зорро.
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