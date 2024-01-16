СМИ: Бриедис и Опетая встретятся на ринге в Эр-Рияде

17 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится масштабный боксерский турнир Ring of Fire, главным событием которого станет поединок тяжеловесов Тайсона Фьюри и Александра Усика.



Тогда же в андеркарде состоится бой-реванш трехкратного чемпиона мира в первом тяжелом весе латвийца Майриса Бриедиса и австралийца Джая Опетаи. На кону - вакантный титул IBF.



Предыдущая встреча бойцов состоялась в июле 2022 года в Австралии и завершилась победой Опетаи, а Бриедис попрощался с поясом чемпиона IBF в первом тяжелом весе (до 90,7 килограмма).



39-летний Бриедис за свою профессиональную боксерскую карьеру одержал 28 побед, 20 из которых - нокаутом. До боя с Опетаей он потерпел всего одно поражение - в полуфинале Мировой боксерской суперсерии (WBSS) в Риге, где выступал против украинца Александра Усика.