Умирающий легендарный тренер выразил своё последнее желание

"Я буду бороться сколько смогу. У меня серьёзное заболевание. В лучшем случае проживу год, в худшем - намного меньше. Невозможно точно сказать, лучше об этом не думать", - цитирует 75-летнего Эрикссона Sky Sports, который на прошлой неделе сообщил, что ему диагностировали онкологическое заболевание.

Эрикссон, который 42 года своей карьеры проработал футбольным тренером, был первым иностранцем, который тренировал сборную Англии. Его последнее желание также связано со английской национальной сборной.

Дело в том, что 23 марта сборная Англии примет Бразилию в проверочном матче на "Уэмбли" в Лондоне.

"Надеюсь дожить до игры. Это должна быть отличная игра, своего рода разминка перед чемпионатом мира. На чемпионате мира в 2026 году таким может быть финал", - сказал тренер.

В том же интервью Эрикссона спросили, где бы он ещё хотел работать в течение своей карьеры. Футбольный тренер признался, что всегда мечтал стать главным тренером "Ливерпуля".

"Мой отец по-прежнему болеет за "Ливерпуль", да и я тоже. Я всегда был фанатом "красных". И всегда хотел стать тренером "Ливерпуля", хотя и понятно, что этого не произойдёт. Но да, я всё ещё болельщик мерсисайдцев", - приводит слова Эрикссона Sky Sports.

После того, как интервью было опубликовано, болельщики "Ливерпуля" запустили кампанию за то, чтобы Эрикссон смог бы в марте тренировать легенд "Ливерпуля" накануне их матча с легендами "Аякса".

Шведский специалист тренировал сборную Англии с 2001 по 2006 год и трижды подряд выходил в четвертьфиналы международных турниров - ЧМ-2002, Евро-2004 и ЧМ-2006. Также Эрикссон работал с "Бенфикой", "Ромой", "Сампдорией", "Манчестер Сити" и "Лацио".

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