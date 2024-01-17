Новая "формула победы" для ВСУ: кто в Европарламенте за и против нее

"Мантра" больше не работает

Успокаивать свою совесть, произнося одну и ту же "мантру" о том, что ЕС будет поддерживать Украину столько, сколько нужно, - недостаточно, вторили друг другу критически настроенные европарламентарии. "Мало просто на словах поддерживать Украину "столько, сколько потребуется". Мы должны, наконец, вернуться к формулировке Марио Драги по спасению евро и поддержать Украину, "чего бы это ни стоило", - процитировал экономиста Михаэль Галер (Michael Gahler). Он напомнил о кризисе евро в 2009-2012 годах, когда Драги возглавлял Европейский центробанк."Тогда мы не могли позволить себе потерять евро. Теперь мы не можем позволить себе потерять Украину", - настаивает немецкий парламентарий.

Он призвал страны ЕС как можно скорее разместить долгосрочные заказы в обороной промышленности, нарастить мощности, нанять персонал и поставлять Украине все, что возможно. "Поговорите с третьими странами об отсрочке согласованных поставок в государства, не находящиеся в состоянии войны, чтобы фактическое производство, например, 155-миллиметровых снарядов могло быть полностью поставлено в Украину", - указал он. Обратился Галер и к канцлеру ФРГ Олафу Шольцу (Olaf Scholz) с призывом прекратить "лично блокировать поставки ракет Taurus, в то время как большинство депутатов бундестага и экспертов поддерживают их передачу Киеву.